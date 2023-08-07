Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Mide bulandıran olay! 5 yaşındaki 4 kız çocuğuna tam 5 yıl boyunca tecavüz etti... Arkadaşlarının çocuklarını seçti

    Mide bulandıran olay! 5 yaşındaki 4 kız çocuğuna tam 5 yıl boyunca tecavüz etti... Arkadaşlarının çocuklarını seçti

    07.08.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Alvaro Jeronimo Juarez isimli bir adam arkadaşlarını kız çocuklarını hedef alan cinsel istismarının tespit edilmesinden sonra tutuklandı. Jeronimo’nun 5 yaşındaki 4 kız çocuğuna tam 5 yıl boyunca tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mahkeme şartlı tahliye olasılığı olmaksızın 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Alvaro Jeronimo Juarez, 5 yaşındaki bir çocuğa yaklaşık 5 yıl boyunca defalarca cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkmasından sonra tutuklandı. İlk kurbanın ortaya çıkmasından sonra diğer üç kurban da Juarez hakkında şikayetçi oldu. Diğer 3 çocukta Juarez’in cinsel istismarının 5 yaşındayken başladığını ve yaklaşık 10 yaşına kadar devam ettiğini söyledi.

    ARKADAŞLARININ ÇOCUKLARINDAN SEÇİYORDU

    Juarez’in cinsel istismarına maruz kalan çocukların 32 yaşındaki adamın arkadaşlarının çocukları olduğu ortaya çıktı. Juarez kız çocuklarının bulunduğu eve büyük bir rahatlıkla girebiliyor ve çocuklara göz kulak olma bahanesiyle orada kalabiliyordu.

    İlginizi Çekebilir

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

    Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

     Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

    Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

     Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

     İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

    İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

     Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

    Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

     Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı

    Karısını oğlunun 16 yaşındaki sınıf arkadaşıyla aynı yatakta yakalandı

     Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

    Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

     Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”

    Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”

     Site havuzundaki pozlarını komşuları şikayet etti! “Kocaları bakıyor...”

    Site havuzundaki pozlarını komşuları şikayet etti! “Kocaları bakıyor...”

     Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

    Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

     Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

    Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

     Bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

    Bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

     Derin bacak ve göğüs dekoltesi! Kasığına kadar açık... Olay yarattı

    Derin bacak ve göğüs dekoltesi! Kasığına kadar açık... Olay yarattı

     Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Ona pazartesi sendromu uğrmadı! Küçük gelen bikinisiyle keyif yaptıOna pazartesi sendromu uğrmadı! Küçük gelen bikinisiyle keyif yaptı
    Küçücük teknesiyle okyanusta kayboldu! 35 saat sonra böyle bulunduKüçücük teknesiyle okyanusta kayboldu! 35 saat sonra böyle bulundu
    Elini bile kaldıramadı! Dövme hastanelik ettiElini bile kaldıramadı! Dövme hastanelik etti
    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Amerika Teksas

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

    Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

    Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

    Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

    Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

    Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

    Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

    Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

    Günün Videosu

    Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
    Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.