Mide bulandıran olay! 5 yaşındaki 4 kız çocuğuna tam 5 yıl boyunca tecavüz etti... Arkadaşlarının çocuklarını seçti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Alvaro Jeronimo Juarez, 5 yaşındaki bir çocuğa yaklaşık 5 yıl boyunca defalarca cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkmasından sonra tutuklandı. İlk kurbanın ortaya çıkmasından sonra diğer üç kurban da Juarez hakkında şikayetçi oldu. Diğer 3 çocukta Juarez’in cinsel istismarının 5 yaşındayken başladığını ve yaklaşık 10 yaşına kadar devam ettiğini söyledi.

ARKADAŞLARININ ÇOCUKLARINDAN SEÇİYORDU

Juarez’in cinsel istismarına maruz kalan çocukların 32 yaşındaki adamın arkadaşlarının çocukları olduğu ortaya çıktı. Juarez kız çocuklarının bulunduğu eve büyük bir rahatlıkla girebiliyor ve çocuklara göz kulak olma bahanesiyle orada kalabiliyordu.