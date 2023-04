Midede dayanılmaz ağrılara neden oluyor! Sindirimi en zor yiyecekler

Sindirimi zor yiyeceklerin sık tüketimi, sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları ve stres zayıf sindirim, şişkinlik, gaz ve mide bulantısı gibi sorunlara neden olabiliyor. Yemeklerden sonra mide ağrısı çekiyorsanız yediğiniz yiyecekleri özenle seçmelisiniz. Sağlığa oldukça faydaları olan bu yiyecekleri tüketirken bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Yiyecekleri yanlış pişirmek veya uygun olmayan saatlerde yemek midenizde taş gibi ağırlık hissetmenize neden olabiliyor.

SİNDİRİMİ ZOR YİYECEKLER

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünlerinin sindirimi laktoz nedeniyle zordur ve bu durum yaşla birlikte yoğunlaşır. Örneğin, çocukların sütü daha iyi sindirme yeteneği vardır, ancak yaşlılar için, kahvaltıda veya yatmadan hemen önce içerlerse, bir bardak sütün "aşağıya inmesi" çok zor olabilir. Ayrıca bu ürünleri başka yiyeceklerle birleştirmek şişkinliğe, kramplara ve mide yanmasına neden olabilir.

Aynısı peynirler, özellikle tam yağlı olanlar için de geçerlidir. Az yağlı peynirleri seviyorsanız, kahvaltı için iyi bir seçim olabilir, ancak çok miktarda değil.

Araştırmalara göre pek çok kişinin güne onsuz başlamayı hayal bile edemeyeceği bir besin, kafeine karşı toleransımızı artırıyor. Uzmanlar, uyandığımızda vücudumuzun kortizol ürettiğini ve bu nedenle kahvenin bu süreci bozabileceğini söylüyor.

Günde ne kadar kahve tüketmenin ideal olduğu da çok sayıda çalışmanın konusudur. Hatta bazı doktorlar, kahvenin türüne bağlı olarak altıdan sekize kadar tavsiyede bulunur. Yine de diğerleri size vücudunuzu ve alışkanlıklarınızı dinlemenizi söyleyecektir.

FASULYE

Fasulye bol miktarda lif içerir ve sıklıkla şişkinlik, kramp ve mide bulantısına neden olan besinler arasındadır. Gece geç saatlerde yemek olarak yenirse, uyanıklığı ciddi şekilde artırabilir ve etkili uykuyu bozabilir.

KIRMIZI ET

Et, başta B grubu proteinler ve vitaminler olmak üzere birçok besin maddesi için mükemmel bir kaynaktır. Ancak kırmızı et, öncelikle hazırlanma yöntemine bağlı olarak sindirim sistemi için külfetli maddeler içerir. Kızarmış veya kızartılmış et yersek, midesi sağlıklı olanlar için bile büyük sorunlar yaşanabilir. Ayrıca akşamları et yersek şişkinlik ve kramplara da sık rastlanır.

PİRİNÇ

Beyaz pirinç, yavaş ve sindirimi zor olan karmaşık karbonhidratlar içerir. Doğru, yüksek enerji içeriğine sahiptir ve tokluk hissi sağlar, ancak sindirimi uzun süren mutfaklar ne olursa olsun yatmadan önce de tüketilmemelidir.

Pek çok insan fazladan enerji alacağını düşünerek kahvaltıda yulaf ezmesine muz ekler. Ancak aç karnına tüketilen muz, sindirimi daha zor olacağı için sanılanın aksine bizi yorgun hissettirebilir. İrritabl bağırsakları olan kişilerde ilk öğün olarak muz yemek ishal şeklinde şiddetli bir reaksiyona neden olabilir.