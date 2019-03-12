"Mihri'ye Bugünden Bakmak" söyleşisi

İSTANBUL (AA) - "Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı" sergisinin araştırmacıları Gizem Tongo ve Özlem Gülin Dağoğlu, "Mihri'ye Bugünden Bakmak" başlıklı söyleşide sanatseverlerle buluştu

Salt Galata'daki "Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı" sergisine ilişkin düzenlenen ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Ersoy'un yönettiği etkinlikte, 1885-1954 yılları arasında yaşayan portre ressamı Mihri'nin eserleri ve çalışmaları konuşuldu.

Gizem Tongo, Mihri'nin yaşadığı dönemin büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olduğunu söyledi.

Mihri'nin sanat tarihinde çok tanınmış bir isim olmadığını dile getiren Tongo, "Türkiye'de 1980'e kadar kadın ressamların ismi daha da az görünür. Bugün Mihri aslında biraz daha popüler bir figür olma yolunda." şeklinde konuştu.

Sergide 8 orijinal eserin de yer aldığını anımsatan Tongo, "Bu sergiyi yaparken amacımız sanat tarihinde bir nebze 'Mihri de vardı' diyebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

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