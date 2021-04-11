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  4. Mike Pence'in Kongre baskınında Pentagon'u arayıp 'Burayı temizleyin' dediği ortaya çıktı

Mike Pence'in Kongre baskınında Pentagon'u arayıp 'Burayı temizleyin' dediği ortaya çıktı

11.04.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını esnasında dönemin Başkan Yardımcısı olan ve 3 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin Kongre oturumuna başkanlık eden Mike Pence'in, Savunma Bakanlığını (Pentagon) arayarak "Burayı temizleyin." dediği belirtildi.

Mike Pence'in Kongre baskınında Pentagon'u arayıp 'Burayı temizleyin' dediği ortaya çıktı

Associated Press (AP) haber ajansı, 6 Ocak Kongre baskını esnasında Kongrede bulunan yetkililerin davranışlarına ilişkin yeni belgeleri yayımladı.

Belgelere göre, baskın esnasında Kongre'de 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının resmileşmesi için yapılan Senato oturumuna başkanlık eden Mike Pence, protestocuların binaya girmesinden kısa süre sonra götürüldüğü güvenli yerde, dönemin Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ı aradı.

"BURAYI TEMİZLEYİN"

Pence, 1 dakikadan daha kısa süren görüşmede Miller'a Kongrenin güvende olmadığını belirterek, "Burayı temizleyin." emrini verdi.

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Ayrıca o anda binada olan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, askeri yetkilileri arayarak yardım istedi.

"DÜZENİ BİR AN ÖNCE SAĞLAMALIYIZ"

Öte yandan Kongre baskını haberinin basına yansımasının ardından Pentagon'da da hareketli dakikalar yaşandı ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Pentagon'un üst düzeyleri ile yaptığı telekonferansta "Düzeni bir an önce sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Ancak tüm bu yardım çağrılarına ve Milley'in telefon konuşmasına rağmen, Ulusal Muhafızların Kongreye gönderilmesindeki gecikme de dikkatlerden kaçmadı. (AA)

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