'Millet İttifakı iktidarında Milli Görüş' mesajı! Karamollaoğlu 'Seçimi kazanırsak' diyerek açıkladı: Bir numaralı mesele olarak görürüz

14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de esecek siyasi atmosfer merakla beklenirken Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi'nin liderinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Temsilcisi olduklarını belirttikleri Milli Görüş ideolojisine değinen Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın seçimde başarılı olması durumunda yaşanacağını savunduğu değişimle ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

"TÜRKİYE DEĞİŞECEK, YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK"

Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin'de partisinin Toroslar İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde başarılı sonuç almaları halinde Türkiye'nin değişeceğini ve yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

"EN GÜÇLÜ SİYASİ GÖRÜŞ OLACAK"

Karamollaoğlu, seçimin kritik olduğunu belirterek, "İnşallah Millet İttifakı başarılı olursa yeni dönemde Türkiye'nin en güçlü siyasi görüşü, milli görüş olacak. Biz çok netiz, ifadelerimiz de net. Biz yabancılarla işbirliği yapmayız, ülkemizin bütünlüğünü, bağımsızlığını, kalkınmasını bir numaralı mesele olarak görürüz." dedi.

"HER İLDE YATIRIM OLACAK"

İktidara geldiklerinde problemleri hızlı çözeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Biz Türkiye'yi bir baştan bir başa sanayi tesisleriyle doldurmaya mecburuz. Her ilde yatırım olacak." ifadesini kullandı.

Komşu ülkelerle bağları güçlendirmek için çalışacaklarını anlatan Karamollaoğlu, "Biz ne topraklarımızdan fedakarlıkta bulunuruz ne de başkalarının topraklarına göz dikeriz. Orta Doğu, Allah nasip ederse bugünkü sınırlar içinde birbiriyle yaklaşacak." diye konuştu.

(AA)

