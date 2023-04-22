HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Millet İttifakı iktidarında Milli Görüş' mesajı! Karamollaoğlu 'Seçimi kazanırsak' diyerek açıkladı: Bir numaralı mesele olarak görürüz

'Millet İttifakı iktidarında Milli Görüş' mesajı! Karamollaoğlu 'Seçimi kazanırsak' diyerek açıkladı: Bir numaralı mesele olarak görürüz

22.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiğini ilk duyuran isim olmasıyla da hatırlanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ittifakın kazanması durumunda 'milli görüş' siyasi çizgisiyle ilgili ses getirecek mesajlar verdi. Seçimi kazanmaları halinde Türkiye'de yeni bir dönem başlayacağını belirten Karamollaoğlu, "Biz çok netiz, ifadelerimiz de net" dedi.

'Millet İttifakı iktidarında Milli Görüş' mesajı! Karamollaoğlu 'Seçimi kazanırsak' diyerek açıkladı: Bir numaralı mesele olarak görürüz

14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de esecek siyasi atmosfer merakla beklenirken Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi'nin liderinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Temsilcisi olduklarını belirttikleri Milli Görüş ideolojisine değinen Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın seçimde başarılı olması durumunda yaşanacağını savunduğu değişimle ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

6li-masa-aa-2007561

"TÜRKİYE DEĞİŞECEK, YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK"

Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin'de partisinin Toroslar İlçe Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde başarılı sonuç almaları halinde Türkiye'nin değişeceğini ve yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

1

"EN GÜÇLÜ SİYASİ GÖRÜŞ OLACAK"

Karamollaoğlu, seçimin kritik olduğunu belirterek, "İnşallah Millet İttifakı başarılı olursa yeni dönemde Türkiye'nin en güçlü siyasi görüşü, milli görüş olacak. Biz çok netiz, ifadelerimiz de net. Biz yabancılarla işbirliği yapmayız, ülkemizin bütünlüğünü, bağımsızlığını, kalkınmasını bir numaralı mesele olarak görürüz." dedi.

AA-20230421-30923832-30923831-SAADET_PARTISI_GENEL_BASKANI_KARAMOLLAOGLU_MERSINDE_PARTILILERLE_BAYRAMLASTI

"HER İLDE YATIRIM OLACAK"

İktidara geldiklerinde problemleri hızlı çözeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Biz Türkiye'yi bir baştan bir başa sanayi tesisleriyle doldurmaya mecburuz. Her ilde yatırım olacak." ifadesini kullandı.

Komşu ülkelerle bağları güçlendirmek için çalışacaklarını anlatan Karamollaoğlu, "Biz ne topraklarımızdan fedakarlıkta bulunuruz ne de başkalarının topraklarına göz dikeriz. Orta Doğu, Allah nasip ederse bugünkü sınırlar içinde birbiriyle yaklaşacak." diye konuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyareti esnasında yaşananlara Muharrem İnce'den ilk yorumKılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyareti esnasında yaşananlara Muharrem İnce'den ilk yorum
Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'
Naci Görür'den kentsel dönüşüm projesine ilk yorum! Hem 'olumlu' dedi hem de 'sakıncalı'Naci Görür'den kentsel dönüşüm projesine ilk yorum! Hem 'olumlu' dedi hem de 'sakıncalı'
Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu milli görüş

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklaması

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklaması

Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'

Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 200 binin üzerinde olursa...

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 200 binin üzerinde olursa...

AK Parti'nin İstanbul'daki ofisine silahlı saldırı girişimi

AK Parti'nin İstanbul'daki ofisine silahlı saldırı girişimi

İYİ Parti Lideri Akşener "CHP'liler gücenmeyin" diyerek seslendi

İYİ Parti Lideri Akşener "CHP'liler gücenmeyin" diyerek seslendi

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.