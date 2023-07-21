Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Ümit Özdağ itirafı üzerine sosyal medyadan paylaşım yağmuru: "Eleştirdiği kişiye dönüştü"

Seçimleri kaybeden muhalefet cephesinde özellikle CHP üzerinden yürüyen tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu son olarak dün akşam yaptığı seçim açıklamaları ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın dile getirdiği gizli mutabakat ile yeni gündem yarattı. 2023 seçimleri için oluşturulan Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na tepkiler gecikmedi.

"KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRDİĞİ KİŞİYE DÖNÜŞTÜ"

Millet İttifakı kurmaylarının Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine yaptıkları sosyal medya paylaşımları şöyle:

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz: Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı’nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız. Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.

Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.

Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.

Ҫözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır.

Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. Biz buradayız!

"BİZ KENDİSİ İÇİN OY İSTERKEN O, KARANLIK DEHLİZLERDE PAZARLIK YAPIYORMUŞ"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu?

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: "Allah’tan; İki kişinin namusuna teslim edilmiş bir protokol.”

"GÜVEN BU KADAR KOLAY HARCANMAMALIYDI"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Anayasa Değişikliği Önerisi ve Ortak Mutabakat Metni çalışmaları iki yıllık zorlu bir süreç içinde büyük bir özveri, güven ve şeffaflık zemininde hazırlandı. Çoğu zaman sadece gündüzlerimizi değil, gecelerimizi de bu sürece seferber ettik. Emeklerimizin neticesinde ortaya bir Türkiye vizyonu koyduk. Kaygılarımız hep vardı ama hiçbirisi tünelin sonundaki demokrasi ışığından daha değerli değildi. Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı."

BAŞKA HİÇBİR SÖZ, SEÇİM MAĞLUBİYETİNDEN DUYDUĞUM ÜZÜNTÜYÜ ORTADAN KALDIRAMAZDI"

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. Ben ve benim gibi sırf bu ülkeye demokrasi, hukuk ve eşitlik gelsin diye gecesini gündüzüne katan binlerce insana büyük bir teselli bahşettiniz! İyi ki olmamış!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya: Niye şimdi? kimin adına? kime ve neye hizmet ediyor? soruları sorulmadan gündemin peşine takılmak operasyonun ağına düşmek operasyoncunun attığı zokayı yutmaktır.