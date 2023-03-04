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Millet İttifakı toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım

04.03.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı toplantısı sonrası açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantısının ardından, "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." paylaşımında bulundu.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında toplantının görüntülerinin bulunduğu video da yer aldı. (AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı

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