GİRESUN (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz bütün bir milletin partisi olarak inşallah hep birlikte Cumhur İttifakı'nı da gözetmek suretiyle milletimizin gönlünde taht kurarak milletin hizmetkarı olma talebimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti İl ve İlçe Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimleri için kalan süreyi birlik ve beraberlik içerisinde geçirerek, en güzel neticeleri Giresun'un tamamında elde edeceklerini söyledi.

Bunun için birlik ve beraberlik şuurunun çok önemli olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Zira ne güzel ifade etmiş merhum İstiklal şairimiz Akif, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Dolayısıyla 42. ve 47. gönüllü alayı teşkil etmiş olan ve milli mücadelede büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar yapan Giresun'un yiğit evlatları bugün aynı ruh ve davayla birbirimize kenetlenmeye ve en güzel zaferleri elde etmeye hazır mıyız?"

"Yenikapı ruhu"na değinen Akbaşoğlu, "Yenikapı'da millet toplanmıştı, orada bütün partiler de vardı ama iki parti orada hala nöbet bekliyor." ifadesini kullandı.