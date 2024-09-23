Milletvekilinin aracı kaçakçılıkta kullanıldı! 61 defa Bulgaristan’a gitti geldi

20 Eylül günü Edirne otobanında uygulamalar sırasında gişelerden geçmek isteyen 34 EKE 86 plakalı çakarlı lüks aracı polis ekipleri durdurmak istedi fakat araç durmayıp kaçınca polis ekipleri peşine düştü. Sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışan araç 600 metre ileride durduruldu. Araçta bulunan F.A. ve Ç.R.Ç., gönüllü olarak 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini güvenlik güçlerine teslim etti.

ARAÇ CHP MİLLETVEKİLİ EDİZ ÜN ADINA 61 DEFA GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPMIŞ

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, 34 EKE 86 plakalı aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’e ait olduğu ve CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış yaptığı ortaya çıktı. 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi. Ayrıca Yine CHP Milletvekili Ediz Ün'nün elemanı ve araçta bulunan Çağatay Rahmi Çetin'in sadece 2024 yılı içerisinde X7232MA plakalı araç ile Türkiye'ye 62 adet giriş - çıkış tescil kaydının mevcut olduğu ortaya çıktı.

2 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAKÇILIK

Araçta, 2 milyon lira değerinde binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatları ele geçirilirken, aracın 50 defa Kapıkule-Kaptan Andreevo sınır kapısından, 11 defa da Hamzabeyli-Lesovo olmak üzere 61 defa giriş yaptığı öğrenildi.

Yine CHP Milletvekili Ediz Ün'nün elemanı ve araçta bulunan Çağatay Rahmi Çetin'in sadece 2024 yılı içerisinde X7232MA plakalı araç ile Türkiye'ye 62 adet giriş - çıkış tescil kaydının mevcut olduğu belirlendi.

BAGAJDAN YOLA ELEKTRONİK SİGARA VE OTOMİZER ATEŞLEYİCİLER DÖKÜLDÜ

Ekipler, iki şahsın da suç kayıtlarının ortaya çıkmasının üzerine araçta arama yapılmak için şoför Ferhat Anıl’a araçta suç unsuru olup olmadığı soruldu. Ferhat Anıl ise, “Kendime yetecek kadar elektronik var” dedi ve bagajı açtı. Bagajdan yola elektronik sigara ve otomizer ateşleyiciler döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri müracaat savcılığını aradı.

Müracaat savcısı, 'şahısların bulunanları rızaen teslim edip etmeyeceğinin' sorulmasını, eğer teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp, suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine Ferhat Anıl bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.

CHP MİLLETVEKİLİNİN ARACINDAKİ ŞAHISLARIN SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’e ait olduğu ortaya çıktı. Sürücü olarak araçta bulunan Çağatay Ramazan Çetin’in kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan Fatih Akın’ın ise “Uyuşturucu kullanmak”, “Hırsızlık”, “Mala zarar verme”, “Açıktan hırsızlık”, “Resmi belgede sahtecilik,” “Güveni kötüye kullanma,” “Kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” ve “2 adet karşılıksız çek keşide etme”, “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak” suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına aldığı ve her iki şahsı serbest bıraktığı öğrenildi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır