HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Karantinaya girmiyorum

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Karantinaya girmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası imam hatip lisesi öğrencileri ile video konferans görüşmesinde, Tanzanyalı Amir Ali'nin "Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?" sorusuna "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum. Bizim millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım" diye yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Karantinaya girmiyorum

Bakan Ziya Selçuk, Türkiye’deki uluslararası imam hatip liseleri öğrencileriyle video konferansta buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıya Türkiye’deki tüm uluslararası imam hatip liselerinden 229 öğrenci ve 65 öğretmenin katıldığı belirtildi. Bakan Selçuk ile 70’i aşkın ülkeden gelen öğrenciler arasında sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşirken, eğlenceli diyaloglar da yaşandı.

'EN BÜYÜK HAYALİM BAKAN OLMAK'

Bakan Selçuk, uluslararası imam hatip liselerinin diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu, öğrencilerin Türkiye'yle uyumu ve dünyayla bütünleşmesini çok değerli bulduğunu vurguladı. Öğrenciler Selçuk'a başarılı olmak için önerilerini sorarken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen Ali Masangila "En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak" dedi ve bunun için tavsiye istedi. Böyle makamların kısmet işi olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım ilerlemekte fayda var" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR İÇİN FEDAKARLIK ETMEMİZ LAZIM'

Tanzanyalı Amir Ali'nin "Karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, karantinaya girmediğini dile getirerek "Karantina günlerini karantinaya girmeyerek geçiriyorum. Bizim, millet için, çocuklar için fedakarlık etmemiz lazım. Her zaman zor durumlarda bazı insanların fedakarlık yapması gerekiyor. Bunu yaptığımız için şükrediyoruz" diye konuştu. Kamerunlu Yusuf Adamov ile sohbet ederken kendi oğlunun adının da Yusuf olduğunu belirten Ziya Selçuk, öğrencinin enerjisine hayranlığını ifade etti. "Siz karantinaya girseydiniz normalleşme süreci biraz daha geç gelecekti" diyen Adamov’a Bakan Selçuk "Umutlu olun. Güzel olacak" yanıtını verirken, Kamerunlu öğrenci "Umut fakirin ekmeği" diyerek Türkçe deyimlere olan hakimiyetiyle şaşırttı.

'NORMALLEŞME AŞAMA AŞAMA OLUYOR'

2 aydan uzun süredir ailelerinden uzakta olan öğrencilerden Afganistanlı Naveedullah Nori ülkelerine ne zaman geri dönebileceklerini sorunca Bakan Selçuk, "Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor. Tedbirleri alarak bunu bir şekilde kontrol ediyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki süreç daha da olumlu olacak. Sizin bir an önce rahata ermeniz için ailelerinizle görüşebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz; ama riske girmeden" yanıtını verdi. Konya'da eğitim alan Saad Jowhar ise uzaktan eğitim süreci ile ilgili övgü dolu sözler söyleyerek, "Bu zor süreçte EBA canlı derslerle açığımızı kapatabildik. Kuşkusuz ki bunda sizin ve ekibinizin emeği çok büyük. Sizi bazen babamız, abimiz gibi bazen de derse giren bir öğretmenimiz gibi hissediyoruz" diye konuştu.

Kırımlı Kamilla Botasheva, "Ortak dil olarak Türkçe’de buluşuyor, ortak insani değerleri gerçekleştirecek her işi birlikte başarmaya çalışıyoruz. Bizler bu okullarda uluslararası vizyon kazanmak anlamında avantajlıyız. İlerde ülkelerimizde Türkiye’nin gönüllü temsilcileri olacağız" diyerek, müfredata uluslararası basın, kültür elçiliği gibi bazı derslerin dahil edilmesini istedi. Bakan Selçuk, konuyla ilgili çalışma yapma sözü verdi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Onlar gitti mektupları kaldı...Onlar gitti mektupları kaldı...
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

10 ilde maske takma zorunluluğu! İşte o iller

10 ilde maske takma zorunluluğu! İşte o iller

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Diğer Haberler
İstanbul'da sıcaklıklarda 109 yılın rekoru kırıldı

İstanbul'da 109 yılın rekoru kırıldı!

İBB duyurdu! İstanbul'da hava kirliliği değerleri düştü

İBB duyurdu! Yarı yarıya düştü

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşıldı

5 milyon üzerinde haneye ulaşıldı

Karantina süreci biten vatandaşlardan geriye teşekkür mektupları kaldı

Onlar gitti mektupları kaldı...

Takside gasp dehşeti kameraya böyle yansıdı

Takside gasp dehşeti! O anlar kamerada

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.