Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Karantinaya girmiyorum

Bakan Ziya Selçuk, Türkiye’deki uluslararası imam hatip liseleri öğrencileriyle video konferansta buluştu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıya Türkiye’deki tüm uluslararası imam hatip liselerinden 229 öğrenci ve 65 öğretmenin katıldığı belirtildi. Bakan Selçuk ile 70’i aşkın ülkeden gelen öğrenciler arasında sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşirken, eğlenceli diyaloglar da yaşandı.

'EN BÜYÜK HAYALİM BAKAN OLMAK'

Bakan Selçuk, uluslararası imam hatip liselerinin diplomatik ilişkilerde büyük öneme sahip olduğunu, öğrencilerin Türkiye'yle uyumu ve dünyayla bütünleşmesini çok değerli bulduğunu vurguladı. Öğrenciler Selçuk'a başarılı olmak için önerilerini sorarken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen Ali Masangila "En büyük hayalim sizin gibi bakan olmak" dedi ve bunun için tavsiye istedi. Böyle makamların kısmet işi olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz, sosyal olmanız, sorumluluk almanız, girişimci olmanız, insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet etmekten zevk almanız lazım. Hayat görüşünüzü geliştirmek için çok okumanız lazım. Bir hedef edinip o hedef doğrultusunda adım adım ilerlemekte fayda var" ifadelerini kullandı.