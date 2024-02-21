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  4. Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşu ile ilgili bir açıklama da Özgür Özel’den geldi!

Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşu ile ilgili bir açıklama da Özgür Özel’den geldi!

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
21.02.2024 13:25 | Son Güncelleme:
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Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den de açıklama geldi. Özel açıklamasında emeği geçen herkese teşekkür ederken “ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşu ile ilgili bir açıklama da Özgür Özel’den geldi!

Türkiye milli muharip uçağımız olan KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesini konuşuyor. sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşunu yapması ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.”

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Özgür Özel kaan Milli muharip uçağı
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