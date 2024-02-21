Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşu ile ilgili bir açıklama da Özgür Özel’den geldi!

Türkiye milli muharip uçağımız olan KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesini konuşuyor. sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşunu yapması ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.”