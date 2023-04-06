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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

06.04.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Austin görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınırken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden duyulan üzüntü ifade edildi. Bunun yanı sıra Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmasının önemi, Finlandiya'nın NATO üyeliğinden duyulan memnuniyet ile Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

ABD'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini, Finlandiya'nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiğini ve en kısa zamanda İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Austin de deprem yaralarının sarılması için ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti. (AA)

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Hulusi Akar abd

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