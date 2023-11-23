HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

23.11.2023 18:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri yer aldı.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan, depreme Adıyaman'da yakalandıBakan, depreme Adıyaman'da yakalandı
Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem! Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem!
Dolandırılmaktan esnaf sayesinde kurtuldu: "Üzerimize düşeni yaptık"Dolandırılmaktan esnaf sayesinde kurtuldu: "Üzerimize düşeni yaptık"
Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı terörist
En Çok Okunan Haberler
G.Saray maçı öncesi yaşandı! Manchester United Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

G.Saray maçı öncesi yaşandı! Manchester United Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem!

Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem!

Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

Ankara'da kritik görüşme! Akşener seçimde Yavaş'ı destekleyecek mi?

Ankara'da kritik görüşme! Akşener seçimde Yavaş'ı destekleyecek mi?

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.