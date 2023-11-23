Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri yer aldı.

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.



Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/9IKVCg6tIA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2023







