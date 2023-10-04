Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri paylaştı: Terör hedefleri böyle vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiği hava harekatına ilişkin paylaşım yapıldı.

"HAVA KUVVETLERİMİZ DÜN AKŞAM IRAK'IN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNİ İŞTE BÖYLE YOK ETTİ"

"Hava Kuvvetlerimiz dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" ifadesine yer verilen paylaşımda, terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaraların vurulduğu anların görüntüleri de yer aldı. (AA)

Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti! ????????#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/o9oxuC7OlN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2023



