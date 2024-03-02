Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı ile ilgili çarpıcı iddia! ÖSYM'den açıklama geldi

Sosyal medyada Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı ile ilgili çarpıcı bir iddia gündem oldu. İddiaya göre sınavda görev alacak kişilere "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir" ifadeleri yer alan mesaj gönderildi.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddia sonrası ÖSYM'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır."

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





