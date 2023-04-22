Milli tekvandocu Batuhan Çakmak trafik kazasında öldü

Kaza, gece saatlerinde Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Berat Ş. (20) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şahin ile yanındakiler Batuhan Çakmak, Yasin K., Bensu Ş. ve Göksu G., sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan milli tekvandocu Batuhan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-AA

