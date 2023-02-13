HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas bitti mi, uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas bitti mi, uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

13.02.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yas ne zaman bitiyor? sorusunun cevabı merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminde birçok bina yıkıldı. Çok sayıda can kaybı var. Peki, Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas bitti mi, uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşte detaylar...

Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas bitti mi, uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milli yas ile ilgili araştırmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Merkezli depremlere ilişkin yapılan açıklama sonrası hız kazandı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. "Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas bitti mi?" soruları internette araştırılıyor. İşte detaylar...

MİLLİ YAS BİTTİ Mİ?

Milli yas açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

MİLLİ YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı
Soruşturma açıldı! Hemen video çekip tek tek açıkladıSoruşturma açıldı! Hemen video çekip tek tek açıkladı
'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 170. saatte yürüyerek çıktı

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Özel harekat bölgedeydi... Görevliyi çileden çıkardılar! "Son kez uyarıyorum"

Özel harekat bölgedeydi... Görevliyi çileden çıkardılar! "Son kez uyarıyorum"

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.