Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas bitti mi, uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milli yas ile ilgili araştırmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Merkezli depremlere ilişkin yapılan açıklama sonrası hız kazandı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. "Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas bitti mi?" soruları internette araştırılıyor. İşte detaylar...

MİLLİ YAS BİTTİ Mİ?

Milli yas açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

MİLLİ YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

