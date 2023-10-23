Milyonlar Filistin için bir araya geliyor: Tarih belli oldu! 'Büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

İsrail-Hamas çatışması nedeniyle Türkiye'de de tepkiler yükselmeye devam ediyor. 28 Ekim Cumartesi günü milyonlarca vatandaş İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bir araya gelecek. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Büyük Filistin Mitingi"nde İsrail vahşetine dikkat çekecek, 'özgür Filistin' davasına destek olacak.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN KATILIMI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı mitinge ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

FİLİSTİN DİASPORASI DA YER ALACAK

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.