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Twitter kullanıcıları dikkat! Hacker'ların o bilgileri sızdırıp yayınladıkları iddia ediliyor... "Gördüğüm en önemli sızıntılardan biri"

06.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter hack'lendi mi? Sosyal medyada Twitter'ın hacklendiği iddiasının şoku yaşanıyor. Bilgisayar korsanlarının 200 milyon fazla Twitter kullanıcısının e-posta adreslerinin sızdırıldığı ve bunların çevrimiçi bir bilgisayar korsanlığı forumunda yayınlandığı iddia ediliyor. İhlalin çok fazla soruna yol açabileceğini söyleyen bir siber güvenlik firması yetkilisi, bunun gördüğü en önemli sızıntılardan biri olduğunu belirtti.

Twitter kullanıcıları dikkat! Hacker'ların o bilgileri sızdırıp yayınladıkları iddia ediliyor... "Gördüğüm en önemli sızıntılardan biri"

Twitter kullanıcılarını endişelendiren hack iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bir güvenlik araştırmacısı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adreslerini çaldığını ve bunları çevrimiçi bir bilgisayar korsanlığı forumunda yayınladığını iddia etti. İşte detaylar...

"GÖRDÜĞÜM EN ÖNEMLİ SIZINTILARDAN BİRİ"

Reuters'ın haberine göre, İsrailli siber güvenlik izleme firması Hudson Rock'ın kurucu ortağı Alon Gal, LinkedIn'de "ihlal maalesef çok fazla bilgisayar korsanlığına, hedefli kimlik avına ve doxxing'e yol açacak" dedi. Bunu "gördüğüm en önemli sızıntılardan biri" olarak nitelendirdi.

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Reuters, bağımsız olarak forumdaki verilerin gerçek olduğunu ve Twitter'dan geldiğini doğrulayamadı. Verilerin ortaya çıktığı hacker forumunun ekran görüntüleri ise internette dolaşıyor.

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İhlal bildirim sitesi Have I Been Pwned'ı yapan Troy Hunt, sızdırıldığı iddia edilen verileri inceledi ve "hemen hemen tarif edildiği gibi" göründüğünü söyledi.

İddia edilen ihlalin arkasındaki bilgisayar korsanının veya bilgisayar korsanlarının kimliği veya yeri hakkında hiçbir ipucu yok. Ancak Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından önce (2021 gibi) gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.

Twitter'da yaşanacak büyük bir ihlal, hem ABD'deki hem de Avrupa'daki düzenleyicileri ilgilendirebilir. Twitter'ın Avrupa genel merkezinin bulunduğu İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, Elon Musk'a ait şirketi yakından izliyor.

Şimdi herkes, Twitter'ın veya Elon Musk'ın hack iddiasına nasıl bir cevap vereceğini merak ediyor.

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sosyal medya Elon Musk Twitter hack

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