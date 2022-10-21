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Milyonluk karavan vurgunu iddiası! Parasını ödediler, teslim günü geldiğinde büyük şok yaşadılar

21.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karavan satın almak istediler, hayatlarını şokunu yaşadılar... Mersin'de bulunan bir karavan firmasına ön ödeme yaparak sipariş veren çok sayıda kişi, iddiaya göre teslim tarihi gelmesine rağmen karavanlarını alamadı. Bu gelişme sonrası firmanın Çekmeköy'de bulunan ve 3 ay önce kapatıldığı öğrenilen bayisi önünde toplanan mağdurlar açıklama yaptı. Firmanın, İstanbul'daki bir fuarda 50 milyon liraya ön ödeme aldığı öne sürülürken 1200 kişinin daha kapora yatırdığı ifade edildi.

Milyonluk karavan vurgunu iddiası! Parasını ödediler, teslim günü geldiğinde büyük şok yaşadılar

Üretim tesisi Mersin'de bulunan ve karavan satışı yapan bir firma iddiaya göre, karavan satışı için yüzlerce kişiden farklı miktarlarda ön ödeme aldı. Karavanların teslim tarihi ise 2022 yılının haziran, temmuz ve ağustos ayları olarak belirlendi. Satış için ön ödeme yapanlardan bazılarının iddiasına göre, karavanlar belirlenen tarihlerde teslim edilmedi.

TESLİM TARİHİ ÖNE ÇEKMEK İÇİN PARA İSTEDİLER

Firma yetkililerinin ödeme yapanları arayarak teslim tarihini öne çekilmesi için bir miktar daha para yatırmaları istediği öne sürüldü. Bazı mağdurlar tekrar para yatırmasına rağmen karavanlar teslim edilmedi. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ön ödeme yaptıklarını ve karavanların teslim edilmediğini söyleyen yüzlerce kişi firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan bazıları ise firmanın Çekmeköy'de bulunan ve 3 ay önce kapatıldığı öğrenilen bayisi önünde toplanarak tepki gösterdi.

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“ARABAMA ÇEKİ DEMİRİ BİLE TAKTIRDIM"

Firmaya 25 bin lira ödeme yaptığını söyleyen Mehmet Demir "Malum şirketten karavan almak için başvuruda bulunduk. Arabama çeki demiri bile taktırdım. Her şeyim hazırdı ama mağdur oldum, dolandırıldım. 25 bin lira nakit vermiştim, firma yetkilisi '5 bin lira daha fazla verirseniz sizleri öne alacağız' dedi. 10'uncu aydayız karavan yok" diye konuştu.

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"SADECE FUARDAN 50 MİLYON LİRA TOPLAMIŞ"

Firmaya 50 bin lira ön ödeme yaptığını söyleyen Suat Dündar ise "24 Şubat'ta 50 bin lira peşin verdim, 24 Haziran'da teslim olacak şekilde bir sözleşme yaptık. O tarih gelince 1 buçuk ay öteleme yaptılar. 1 buçuk ay daha bekledik, bu sırada fabrika kapandı. 'Başka fabrikaya geçilecek' dendi. O fabrikada da bir faaliyet yok ve yıkım kararı varmış. İade isteyen arkadaşlarımız var. Onlara da 'Eski fabrika satılacak ondan sonra iade yapılacak' dendi. Ankara bayisi de 'Bu fabrika benim, kimin malını kime satıyorsunuz' diyor. Bundan dolayı da biz de tamamen ümidimizi kestik. Firmayı biz sosyal medyadan bulduk, piyasada da çok karavanları var. İsim de yapmış bir firma. Fuardan bulanlar da var, fuarda da çok kişi alım gerçekleştirmiş. Sadece fuardan 50 milyon lira topladılar. Karavanı teslim edilmeyen bin 200 kişi var" dedi.

"AVUKATLAR İCRAYA GİTTİ, BİR ŞEY BULAMADI"

Volkan Adalar ise "Şubat ayında anlaşma yaptık, firmayı araştırdık, fuarda gittik gördük. Şubatta sözleşmeyi yaptık, 10 Ağustos'ta aracımız bize teslim edilecekti. Temmuz ayında 25 bin lira daha gönder dediler, göndermedim. İyi ki de göndermemişim. Yasal yollara başvurduk. Avukatlar icraya gitti, icralık bir şey yoktu" dedi.

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FİRMA YETKİLİSİ : TAM OLARAK MAĞDURİYET YOK ASLINDA

Firma yetkilisi olduğunu söyleyen kişi ise "Şu anda fabrikamız taşınma durumunda. Ankara bayimiz tarafından biz de mağdur edildik. Bizim mağdur edilmemizden dolayı müşterilerimiz de bir mağduriyet yaşıyor, şu anda mağduriyet yok diyemem. Biz fabrikamızı teminat olarak Ankara bayisine vermiştik, tapuyu almaya çalışıyoruz. Tapuyu alınca fabrikayı satıp, eski fabrikamıza taşınacağız. Kapatıp gitme söz konusu değil. Tam olarak mağduriyet de yok aslında, çünkü isteyen müşteriler bize ulaşabiliyorlar. Fabrika satılınca iadeler yapılacak, karavanlar da teslim edilecek hatta iadeler yapılmaya başlandı" diye konuştu.

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FİRMA SAHİBİ SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPTI

Firma sahiplerinden biri olan Nazmi K. ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Ben karavanları teslim edeceğim, bir şüpheniz olmasın. Karavanları kesin teslim edeceğim, para iadelerini de yapacağım çok az bir süre kaldı, beklemenizi rica ediyorum" dedi.

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"YÜZLERCE KİŞİ BAŞVURDU"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Tanınmış bir karavan firması, yüzlerce belki binlerce insandan avans toplayarak onları ürünlerini teslim etmedi, 9 aydır bekleyenler var. Sürekli oyalıyorlar, şirketin adı değiştirildi, mevcut şirketin içi de boşaltıldı, tüketiciler dolandırılmış duruma düştüler. Araçlar zamanında teslim edilmediğinde ayıp olarak nitelendirilir. Sorun şu ki; firmanın mal varlığı yok, içi boşaltılmış, alabilecek bir şey bulamıyorlar. Tüketiciler mutlaka suç duyurusunda bulunsunlar çünkü şirketin mal varlığı yok. İcra yoluyla sonuç alabilmeleri mümkün gözükmüyor. Bizim tüketici konfederasyonuna başvuran yüzlerce insan var, sosyal medyada bin 200 kişinin kapora yatırdıkları söylüyorlar. Söylenen rakam 50 milyon liranın üzerinde" şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin karavan

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