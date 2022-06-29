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Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

28.06.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mine Tugay'ın geçtiğimiz günlerde giydiği elbisesi sosyal medyada oldukça beğeni topladı. Parlak kumaşlı, halter yakalı ve yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozu takipçilerinden epey ilgi gördü. Ünlü oyuncu verdiği poz ile sosyal medyayı sallarken giydiği elbisenin modeli birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Mine Tugay'ın çok konuşulan elbisesine benzer modelleri keşfetmek ister misiniz?

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesi, şık tasarımıyla modayı takip eden kadınların gözde ürünleri arasına girdi. Biz de buradan yola çıkarak davet, parti, kokteyl gibi özel günlerde giyebileceğiniz Mine Tugay'ın elbisesine alternatif önerileri sizler için sıraladık. İşte, birbirinden şık elbise önerileri!

1. Göz alıcı şıklıkta bir tarz arayanlara: SEBOWEL V Yaka Parti Elbisesi

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

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SEBOWEL V Yaka Parti Elbisesi, parlak payetli kumaşıyla göz kamaştıran bir stil sunar. Askılı modeli ve derin göğüs dekoltesiyle girdiğiniz ortamda etkileyici bir etki bırakmanıza olanak tanır. Sırtınızı açıkta bırakan fermuarlı tasarımı sizi çok daha çekici bir duruşa davet eder. Ayarlanabilir askıları sayesinde rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlar. Asimetrik kenar kesimi, stilinize hareket kazandırır. Yumuşak astarı ve kumaşı sayesinde teninize nazik dokunuşlar yapar. Elbiseyi topuklu ayakkabılar ve sevdiğiniz takılar ile kombinleyerek fark yaratan bir stile imza atabilirsiniz.

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2. Dantelin büyülü güzelliğini teninizde hissetmek istiyorsanız: Vonezera İnci Abiye

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

Vonezera İnci Abiye, dantel motiflerin eşliğindeki tasarımıyla size çok daha havalı bir tarzın kapılarını aralar. Krep kumaş üzerine prizma taşlar ve inci boncuklu brode kaplama ile hayranlık yaratır. Carmen yaka tasarımını destekleyen askısız modeli sayesinde omuzlarınızı açıkta bırakır. Kollarında bulunan püskül detayları tasarımına çarpıcı bir dokunuş yapar. Abiyenin yırtmaç detayı ise sizi çok daha etkileyici ve çekici bir stil ile buluşturur. Siz de abiyeyi partilerde, özel davetlerde ve kokteyllerde giyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Kombininizde gümüş renkli topuklu ayakkabıları ve çantaları tercih edebilirsiniz.

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3. Çok daha iddialı bir stile adım atmak için: Geagodelia Gece Elbisesi

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

Geagodelia Gece Elbisesi, etkileyici tasarımıyla daha iddialı bir tarz vadeder. Esnek yapısıyla teninizi sararak gün boyu rahatlık sunar. Düşük omuzlu modeli ve göğüs dekoltesiyle girdiğiniz ortamlarda tüm bakışları üzerinize çeker. Bacaklarınızın güzelliğini ön plana çıkaran yırtmaç detayı daha çekici görünmenizi hedefler. Yüksek kalitede polyester malzemeden üretilen elbise, aradığınız üstün konforu size armağan eder. Siz de gece elbisesini topuklu ayakkabılar ve gümüş aksesuarlar ile tamamlayarak giyebilirsiniz. Böylece düğün, nişan ve davet gibi özel etkinliklerde çok şık görünebilirsiniz.

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4. Göz kamaştıran bir stil için: Oleg Cassini Viola Chan Uzun Abiye Elbise

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

Oleg Cassini Viola Chan Uzun Abiye Elbise, payet işlemeli parlak kumaşı ile görenleri kendisine hayran bırakır. Tek omuzlu tasarımı sayesinde şıklık sunar. Uzun kesimine eşlik eden yırtmaç detayı ise sizi çok çekici gösterir. Kaliteli kumaşı sayesinde gün boyu teninize yumuşacık dokunuşlar yaparak huzurlu bir ayrıcalık sunar. Topuklu ayakkabılar ve takılar ile stilinizi zirveye taşıyacak uzun abiye elbiseyi özel davetlerde giyerek hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz. Elbisenin yırtmacı sayesinde rahatça dans edebilirsiniz. Bu sayede rahatlığın ve şıklığın keyfini sürebilirsiniz.

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5. Etkileyici tarzınıza şık bir dokunuş yapmak için: Xuelin-8 Yırtmaçlı Elbise

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

Xuelin-8 Yırtmaçlı Elbise, küçük puantiyelerden oluşan tasarımıyla girdiğiniz ortamlarda tüm ilgiyi üzerinize çeker. Vücut hatlarınızı en iyi şekilde ortaya çıkaran kesimi sayesinde rahatlığı ve şıklığı bedeninize taşır. Omuzlarınıza tutunan ince askıları ve yırtmaç detayı, sizi her zamankinden daha çekici gösterir. Esnek ve yumuşak kumaşı sayesinde cildinizin gün boyu nefes almasına imkân tanır. Üzerinizdeki varlığını unutturan hafif yapısı, özgür bir şekilde hareket etmenizi destekler. Xuelin-8 Yırtmaçlı Elbise'yi kokteyl, parti, davet gibi etkinlerde topuklu ayakkabı ve takılarınız ile tamamlayarak kusursuz bir stil yaratabilirsiniz.

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6. Hayranlık dolu bakışlar hep sizin üzerinizde olacak: Maxxe Tek Omuz Şifon Elbise

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

Maxxe Tek Omuz Şifon Elbise, parıldayan kumaşı sayesinde tarzınıza göz kamaştıran bir şıklık kazandırır. Parlak şifon kumaşına eşlik eden sıvama degrade detayı, çok daha havalı bir stil sunar. Tek omuzlu tasarımı sayesinde etkileyici tavrınızı zirveye taşırken omuzunu süsleyen kurdelesi tasarımına çok şık bir görünüm kazandırır. Uzun modelini çok daha alımlı bir tarza taşıyan yırtmacı bacaklarınızın güzelliğini ön plana çıkarır. Esnek ve yumuşak kumaşı sayesinde gün boyu rahat etmenizi destekler. Siz de Maxxe Tek Omuz Şifon Elbise ile muhteşem kombinler oluşturarak göz alıcı bir stilin mimarı olabilirsiniz.

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7. Etkileyici tarzınızla baş döndüren bir güzellik yaratın: Berfuğ Kıran Uzun Abiye Elbise

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

Berfuğ Kıran Uzun Abiye Elbise, en güzel davetlerin vazgeçilmez parçası olur. Sıra dışı tasarımıyla beğeni kazanan elbise, kusursuz görünmenizi sağlar. Halter yaka modeli sayesinde omuzlarınızı açıkta bırakarak size çok daha havalı bir stil sunar. Göğüs kısmında bulunan dikey penceresi güzelliğinize etkileyici bir dokunuş yapar. Elbisenin yırtmaç detayı ise çekici tavrınızı zirveye taşır. Göğüs ve etek kısmındaki piliseli kumaşı tarzınıza hareket kazandırır. Siz de Berfuğ Kıran Uzun Abiye Elbise'yi topuklu ayakkabı ve takılar eşliğinde giyerek ortamda ışıl ışıl parlayabilirsiniz.

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8. Şıklığın ve çekiciliğin sırrını keşfedin: SpringStore Düşük Omuzlu Abiye Elbise

Mine Tugay'ın çok konuşulan mavi elbisesine alternatif öneriler

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SpringStore Düşük Omuzlu Abiye Elbise, şık tasarımıyla zarif bir stil sunar. Şık tasarımını destekleyen lacivert taş işlemeleri, çok daha havalı bir tarzı beraberinde getirir. Yırtmaçlı modeli sayesinde size her zamankinden çok daha etkileyici bir duruş vadeder. Düşük omuzlu tasarımı ve V şeklindeki minik dekoltesi çekici duruşunuzu taçlandırır. Yumuşak dokusuyla cildinizin gün boyu nefes almasına imkân tanıyarak sınırsız konfor sunar. Parti, davet, kokteyl gibi etkinlerde giyebileceğiniz abiye elbiseyi topuklu ayakkabı, çanta ve takılarınız ile kombinleyerek tüm ilgiyi üzerinize çekebilirsiniz. Bu sayede tıpkı Mine Tugay gibi hayranlık uyandırabilirsiniz.

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