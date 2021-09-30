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MINI'den gizemli paylaşım! "Heyecan verici bir şey geliyor"

30.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW çatısı altındaki MINI, Facebook'tan gizemli bir paylaşımda bulundu. MINI, ekim ayını işaret ederek, "Heyecan verici bir şey geliyor" dedi.

MINI'den gizemli paylaşım! "Heyecan verici bir şey geliyor"

MINI, ufak boyutlu otomobilleriyle ünlendi. Markanın yaptığı bir Facebook paylaşımı ise dikkatleri üzerine çekti. Öncelikle söyleyelim, söz konusu paylaşım oldukça gizemli. Ancak yine de detaylara bakmak gerekiyor.

MINI, EKİM AYINI İŞARET ETTİ

MINI'nin ekim ayını işaret eden paylaşımında, bir MINI otomobili gözümüze çarpıyor ve "Heyecan verici bir şey geliyor" ifadesi kullanılıyor. Açıklamada ise "ekimde takvimlerinizi boşaltın, bunu kaçırmak istemeyeceksiniz" deniyor. Paylaşım gerçekten gizemli görünüyor. Dilerseniz bir de paylaşıma konu olan fotoğrafa yakından bakalım.

Mini Facebook paylaşımı

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Fotoğrafta, bir MINI aracının üstten görüntüsü yansıtılıyor. Fakat otomobilin tamamını değil, ön kısmını görebiliyoruz. Burada bir siyah renk kombinasyonu dikkatimizi çekiyor. Ön farların etrafında, ızgarada ve markanın rozetinde siyah renk hakim.

Elbette MINI'nin niye ekim ayını işaret ettiğini henüz kesin olarak bilmiyoruz. Belki yeni bir model yolda olabilir.

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Ancak gelişmeleri takip edip ekim ayında ne olacağını birlikte göreceğiz.

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