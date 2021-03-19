Minibüste iğrenç olay! 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası

Geceyi merkez karakolunda geçiren O.N.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.N.G. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI

Olayı anlatan minibüs şoförü Mehmet İnce, 12 Mart Cuma günü Kavaklı Çeltikçi hattında çalıştığını belirterek “PTT durağında minibüse bir kız binerek en arka koltuğa oturdu. İmam Hatip Durağında da yaşlı bir adam elinde ekmek poşetiyle binip ücreti ödedikten sonra en arka koltuğa kızın yanına oturdu. O an benim yanımdaki koltukta tanıdığım bir arkadaşım oturuyordu. Kısa bir süre sonra arkadaşım yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini söyleyince önümde bulunan kayıt yapmayan araca binenleri ve içeriyi gösteren kamerayı takip etmeye başladım. Yaşlı adam önce kızın elinin üzerine elini koymak istedi. Kız elini kaçırdı. Bir süre sonra elindeki defterden bir şey sorma bahanesiyle kızın bacaklarına dokunmaya başladı. Kız korkudan bir şey yapamadı. İçerideki yolculardan tepki gelmeyince aklıma adamı araçtan indirip kızı adamdan kurtarmak geldi. Yenimahalle girişinde aracı durdurdum ve kolundan tutup indirdim. Durumu kooperatif başkanıma bildirdim. Çeltikçi’de kız indi. Jandarma harekete geçti ve ifademe başvurdu. Benim de 2 tane kızım var. Bu durum karşısında sessiz kalamazdım” dedi.

(İHA)

