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'Miras' tartışmasında baba ve 2 oğlu akrabalarını darp etti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.07.2024 00:57
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Adana'da miras nedeniyle çıkan tartışmada Kezban A. ile kızları Elif A. ve Songül A., akrabaları baba ve 2 oğlu tarafından darbedildi. O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'Miras' tartışmasında baba ve 2 oğlu akrabalarını darp etti!

Olay, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. ile oğulları Hüseyin A. ve Oğuzhan A., yengesi Kezban A. ile miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. ve oğulları, Kezban A.'ya saldırdı. Kadının kızları, anneleri kurtarmak isteyince kavga büyüdü. Mehmet A. ve oğulları, Kezban A. ile 2 kızını darbetti. O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

Express


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