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  4. Miray Daner'den sonra Oğulcan Engin'in yeni aşkı da ortaya çıktı! Güzel oyuncuyla yakalandı

Miray Daner'den sonra Oğulcan Engin'in yeni aşkı da ortaya çıktı! Güzel oyuncuyla yakalandı

17.07.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de eski sevgilisi Miray Daner gibi hızlı çıktı. Miray Daner ile ilişkisine nokta koyan Oğulcan Engin'in adı ise İlayda Alişan ile anılıyordu. Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkı kısa süre önce bitiren oyuncu Miray Daner Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile yeni aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu Miray Daner ile ayrılan Oğulcan Engin de hızlı çıktı. İlayda Alişan ile anılan Engin yeni aşkıyla yakalandı.

Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

İkili fenomen Meriç Keskin'in kamerasına yakalandı. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin konser boyunca sarmaş dolaş halde dans etti.

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İlayda Alişan geçtiğimiz günlerde, gazetecilerin "Oğulcan Engin ile aşk haberiniz çıktı, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermemişti.

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Miray Daner Oğulcan Engin Seda Sayan sevgilisi

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