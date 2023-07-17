Miray Daner'den sonra Oğulcan Engin'in yeni aşkı da ortaya çıktı! Güzel oyuncuyla yakalandı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkı kısa süre önce bitiren oyuncu Miray Daner Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile yeni aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu Miray Daner ile ayrılan Oğulcan Engin de hızlı çıktı. İlayda Alişan ile anılan Engin yeni aşkıyla yakalandı.

Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı.

İkili fenomen Meriç Keskin'in kamerasına yakalandı. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin konser boyunca sarmaş dolaş halde dans etti.

İlayda Alişan geçtiğimiz günlerde, gazetecilerin "Oğulcan Engin ile aşk haberiniz çıktı, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermemişti.



