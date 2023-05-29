Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Erdoğan arasında kritik görüşme! Büyükelçi detayı dikkat çekti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

BÜYÜKELÇİ ATANACAK

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI DÜZEYİNDE GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Öte yandan son olarak, 20 Mart'ta Türkiye ve Mısır arasında Kahire'de yapılan dışişleri bakanı düzeyindeki görüşmede, iki ülke arasında büyükelçi atanması hususunda yakında karar verileceği duyurulmuştu.

ERDOĞAN VE SİSİ, KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI FİNALİNDE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılışında, liderlere verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile selamlaşıp tokalaşmıştı.