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  4. Miting sırasında görünce 'at bir tane' diyerek istedi: "Bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz"

Miting sırasında görünce 'at bir tane' diyerek istedi: "Bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz"

10.05.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 4 gün gün kala Çanakkale mitinginde vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Meral Akşener, konuşması sırasında ön sıralardaki kadın vatandaşların getirdiği süpürgeyi istedi. Kürsüde eline aldığı süpürgeyi gösteren Akşener, "Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz" diye konuştu.

Miting sırasında görünce 'at bir tane' diyerek istedi: "Bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 4 gün kala Çanakkale’de halka seslendi. Mitinge katılan kadınların elindeki süpürgeleri gören Akşener süpürgelerden birini eline alarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle kadınlara seslendiğinşi belirten Akşener, "Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz. Bu süpürgelerle, bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey..." diye konuştu. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale’de vatandaşlarla bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK AÇILAN PANKARTA TEPKİ GÖSTERDİ

Mitingde konuşan Akşener, AK Parti'nin İstanbul mitinginde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan pankarta tepki göstererek "Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu doyuran, 1 kilo kıymadan 6, 7 yemek yapmaya çalışan kadınlar aşağılanıyor. Peki sizi doğuran kim, kadın değil mi? Samimiyetle söylüyorum kafayı kırdılar." dedi.

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"SAYGISIZLAR! SİZİ DOĞURAN KİM SAYGISIZ HERİFLER!"

Sözlerini sürdüren Akşener, "Çanakkale geçilmez dediniz tarih yazdınız tarihi değiştirdiniz siz. Kadınlar hiç olmadığı kadar bu dönemde hakarete uğradı. Günlük hayatın her safhasında uğruyoruz çünkü öyle bir zihniyet yönetiyor. Önce ‘Başı açık kadın kiralık eve benzer dedi. Ne oldu hiçbir şey. Sonra Rize belediye başkanı ‘Ya ne gerek var çözüm sürecine, alalım birer Kürt kadınını çözelim bu sorunu’ dedi. Bütün pis şakalar bizim üzerimizden. Saygısızlar sizi doğuran kim saygısız herifler!" diye konuştu.

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"BUNLARI SÜPÜRGENİN UCUYLA SÜPÜRECEĞİZ"

Miting sırasında ön sıralarda bulunan ve süpürgeleriyle gelen kadınlar bir anda yanlarında getirdikleri süpürgeleri havaya kaldırarak Akşener'i alkışladı. Akşener de kadınlara dönerek, "Beraber süpüreceğiz beraber, at bir tanesini bana. İşte bu süpürgeyle nasıl süpüreceğiz görün bakın. Özellikle kadınlara sesleniyorum. "Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz. Bu süpürgelerle, bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Meral Akşener İYİ Parti miting süpürge

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