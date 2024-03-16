Mitingde çok konuşulacak anlar! Elindeki Kuran-ı Kerim ile tepki gösterdi! İmamoğlu böyle cevap verdi: Allah ıslah etsin!

Ekrem İmamoğlu’nun mitinginde gündem yaratacak anlar yaşandı. Elindeki Kuran-ı Kerim’i sallayarak İmamoğlu’nun konuşmasını bölen ve miting alanında tepki çeken şahsa müdahale edildi. İmamoğlu o anlarda araya girerek vatandaşları sakinleştirdi.

"ELİNE KURAN'I ALIP SİYASET YAPANI ALLAH ISLAH ETSİN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kalabalığın şahsa yönelik tepkilerinin artması üzerine ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

İmamoğlu akabinde şu sözleri söyledi:

"Bana hediye etmek istersen alırım Kuran-ı Kerim'i senden. Ablamız aldanmış bir ablamız. Elinde yüce Kuran-ı Kerim ile iftira atmak günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında allah ona yardım etsin. Bu arkadaşlar bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline yüce Kuran-ı Kerim'i alıp onunla siyaset yapanı allah ıslah etsin."







