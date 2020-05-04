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MIUI 12 dünyada dağıtılmaya başlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:31 | Son Güncelleme

Xiaomi.EU ekibi, geçtiğimiz hafta Çin için yayınlanan MIUI 12 güncellemesini küresel ölçekte kullanılabilir hale getirdi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan güncellemede Çin dışında kullanılmayan uygulamalar yer alırken Google tabanlı hiç bir uygulama yer almıyordu.

MIUI 12 dünyada dağıtılmaya başlandı

Ayrıca güncelleme ile İngilizce ve Mandarince dilleri kullanılabilirken diğer dillere yer verilmemişti. Eğer Mi veya Redmi kullanıcıysanız yakın zamanda güncelleme size de gelebilir.

Xiaomi.EU ekibi Çin’de yayınlanan güncelleme üzerinde bir takım oynamalar yaptı. İlk olarak MIUI 12 güncellemesini tüm dünya dilleri ile senkronize etti. Google uygulamalarını ekledi ve Çin’de popüler olan ancak diğer ülkelerde kullanılmayan uygulamaları kaldırdı. Ekip tarafından hazırlanan güncellemeyi kullanabilmek için SourceForge veya AndroidFileHost sayfalarından güncellemeyi indirmeniz gerekiyor. Güncellemeyi yükleyebilmek için ‘bootloader’ı açmanız, TWRP’Yi flaşlamanız ve ardından ROM’u TWRP ile flaşlamanız gerekiyor. Bu adımlarla uğraşmam derseniz beklemeniz gerekiyor. Ancak Xiaomi’nin resmi destek vermediği bazı telefonlar bu güncellemeyi alabiliyor.

MIUI 12'YE GÜNCELLENECEK MODELLER

  • Xiaomi Mi 6
  • Xiaomi Mi 6X
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 8 SE
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi Max 3
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro
  • Xiaomi Redmi K20/Mi 9T
  • Xiaomi Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro/Premium Edition
  • Xiaomi Redmi K30
  • Xiaomi Redmi K30 5G
  • Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam)
  • Xiaomi Redmi Note 7
  • Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 8

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