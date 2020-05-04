MIUI 12 dünyada dağıtılmaya başlandı

Ayrıca güncelleme ile İngilizce ve Mandarince dilleri kullanılabilirken diğer dillere yer verilmemişti. Eğer Mi veya Redmi kullanıcıysanız yakın zamanda güncelleme size de gelebilir.

Xiaomi.EU ekibi Çin’de yayınlanan güncelleme üzerinde bir takım oynamalar yaptı. İlk olarak MIUI 12 güncellemesini tüm dünya dilleri ile senkronize etti. Google uygulamalarını ekledi ve Çin’de popüler olan ancak diğer ülkelerde kullanılmayan uygulamaları kaldırdı. Ekip tarafından hazırlanan güncellemeyi kullanabilmek için SourceForge veya AndroidFileHost sayfalarından güncellemeyi indirmeniz gerekiyor. Güncellemeyi yükleyebilmek için ‘bootloader’ı açmanız, TWRP’Yi flaşlamanız ve ardından ROM’u TWRP ile flaşlamanız gerekiyor. Bu adımlarla uğraşmam derseniz beklemeniz gerekiyor. Ancak Xiaomi’nin resmi destek vermediği bazı telefonlar bu güncellemeyi alabiliyor.

MIUI 12'YE GÜNCELLENECEK MODELLER

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9/Mi 9 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 10/CC9 Pro

Xiaomi Redmi K20/Mi 9T

Xiaomi Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro/Premium Edition

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi Note 5 CN/5 Pro (Dual Cam)

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

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