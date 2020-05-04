MIUI 12 dünyada dağıtılmaya başlandı

Ayrıca güncelleme ile İngilizce ve Mandarince dilleri kullanılabilirken diğer dillere yer verilmemişti. Eğer Mi veya Redmi kullanıcıysanız yakın zamanda güncelleme size de gelebilir.
Xiaomi.EU ekibi Çin’de yayınlanan güncelleme üzerinde bir takım oynamalar yaptı. İlk olarak MIUI 12 güncellemesini tüm dünya dilleri ile senkronize etti. Google uygulamalarını ekledi ve Çin’de popüler olan ancak diğer ülkelerde kullanılmayan uygulamaları kaldırdı. Ekip tarafından hazırlanan güncellemeyi kullanabilmek için SourceForge veya AndroidFileHost sayfalarından güncellemeyi indirmeniz gerekiyor. Güncellemeyi yükleyebilmek için ‘bootloader’ı açmanız, TWRP’Yi flaşlamanız ve ardından ROM’u TWRP ile flaşlamanız gerekiyor. Bu adımlarla uğraşmam derseniz beklemeniz gerekiyor. Ancak Xiaomi’nin resmi destek vermediği bazı telefonlar bu güncellemeyi alabiliyor.
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