Mobbinge uğruyorum ne yapmalıyım? Mobbing ile nasıl başa çıkılır?

Mobbing mağdurları genellikle sessiz çoğunluktadır. Zira bu tür durumlar genellikle gizli bir şekilde gerçekleşir ve mağdurlar, sessizce acılarını içlerine atarlar. Mobbing mağdurların iş performansını düşürür, günlük işlerini yerine getirmelerini zorlaştırır ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu sürekli baskı mağdurları izole eder, onların kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerine neden olur. Mobbing, mağdurların kişisel ilişkilerini ve aile yaşamlarını da olumsuz etkiler zira sürekli stres altında olmak, genel mutluluk seviyelerini azaltabilir.
Mobbing sadece bireysel bir sorun değil toplumsal bir meseledir. Toplumun bu konuda eğitilmesi, empati ve saygı değerlerinin vurgulanması, mobbingin azaltılmasında büyük bir adım olacaktır. Mağdurlara destek olmak ve mobbingi önlemek, sadece bir kişinin değil tüm bir toplumun görevidir. Mobbinge maruz kalıyorsanız öncelikle bu durumun bir sorun olduğunu kabul etmeniz önemlidir. Mobbing kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ciddi bir sorundur. Mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki adımları atabilirsiniz:
Mobbing ciddi bir sorundur ve mağdurun sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturabilir. Mobbinge maruz kalan kişiler, yardım almak için profesyonel destek alabilirler. Mobbinge maruz kalmak kimse için kolay bir durum değildir. Ancak bu durumdan kurtulmak için atabileceğiniz adımlar vardır.
Mobbing mağdurlarını bekleyen bir umut ışığı da vardır. Farkındalığın artması toplumun bu konuda daha hassas hale gelmesine yol açmıştır. Yasalar ve kurumla, mobbingi önlemeye yönelik daha etkili politikalar geliştirmekte ve mağdurlara destek sağlamaktadır. Psikologlar ve danışmanlar mobbing mağdurlarına yardımcı olmak ve bu travmayı atlatmalarına destek olmak için çalışmaktadır. Ayrıca mobbing mağdurları bir araya gelmekte ve deneyimlerini paylaşarak, dayanışma içinde olmaktadır. Bu destek grupları mağdurlara hissettikleri yalnızlık duygusunu azaltabilir, onlara cesaret ve güç verebilir.
Mobbing ile başa çıkmanın ilk adımı, durumu tanımak ve farkındalık geliştirmektir. Kendinizi mobbinge uğradığınızda tanıyın ve bu durumu inkar etmeyin. Ailenizden, yakın arkadaşlarınızdan veya bir terapistten destek alın. Duygusal destek, sizi güçlendirebilir ve yaşadığınız stresi hafifletebilir. Eğer mobbing işyerinde gerçekleşiyorsa, şirketinizin veya okulunuzun mobbinge karşı politikalarını öğrenin. Bu politikalara uygun şekilde harekete geçmeye cesaret edin ve durumu yöneticilere veya insan kaynaklarına bildirin. Mobbinge maruz kalan kişilere yardımcı olabilecek bazı ipuçları:
Mobbing ile başa çıkmak, cesaret, sabır ve zaman gerektiren bir süreçtir. Kendinize ve yaşadığınız duygulara değer verin. Başkalarından yardım almakta çekinmeyin, çünkü destek almak, mobbingle başa çıkmanızı kolaylaştırabilir ve yeniden sağlıklı bir yaşama adım atmanıza yardımcı olabilir.
Mobbing durumuyla başa çıkmak istiyorsanız bu tür davranışların varlığını ispat edebileceğiniz kesin delillere ihtiyacınız olacaktır. Mobbing durumunu doğrulayabilecek belirli deliller şunlar olabilir:
Bu deliller mobbing durumlarını belgelemek ve haklılığınızı kanıtlamak için kullanılabilir. Ancak mobbingle başa çıkmak için profesyonel bir hukuki danışmanlık almanız önemli olabilir. Uzmana danışarak, doğru adımları atarak ve gerektiğinde yasal haklarınızı koruyarak mobbing durumlarına karşı mücadele edebilirsiniz.
Mobbing iş yerinde psikolojik taciz olarak tanımlanan ve iş hukuku kapsamında suç teşkil eden bir durumdur. Mobbing bir veya birden fazla kişi tarafından, bir kişiyi veya grubu sistematik olarak psikolojik ve/veya fiziksel olarak rahatsız etme, yıldırma, tehdit etme, dışlama ve benzeri davranışlara maruz bırakma durumudur. Mobbing kanıtlanırsa mağdur, işverene, sendikaya veya hukuk mahkemelerine başvurarak maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Ayrıca mobbingin varlığının tespit edilmesi halinde, işveren, mobbinge karışan kişileri işten çıkarabilir veya disiplin cezası verebilir.
Mobbingin kanıtlanması için mağdurun mobbinge maruz kaldığına dair yeterli delil sunması gerekir. Bu deliller mağdurun şahsi beyanları, tanık ifadeleri, e-posta, mesaj, video gibi kayıtlar veya iş yerindeki uygulamalar gibi çeşitli unsurları içerebilir. Mobbingin kanıtlanması halinde mağdurun tazminat talebi genellikle kabul edilir. Mobbinge maruz kalmanın, mağdurun fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediği kabul edilir. Bu nedenle, mağdurun maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır. Mobbingin kanıtlanması halinde mağdurun talep edebileceği tazminatlar:
Mobbinge maruz kalan kişilerin, haklarından yararlanmak için hukuki yardım almaları tavsiye edilir.
Mobbingin kanıtlanması için, mağdurun mobbinge maruz kaldığına dair yeterli delil sunması gerekir. Bu deliller, mağdurun şahsi beyanları, tanık ifadeleri, e-posta, mesaj, video gibi kayıtlar veya iş yerindeki uygulamalar gibi çeşitli unsurları içerebilir. Mobbing ispatı için hareket ve durumların sistematik olması, psikolojik ve fiziksel olarak zarar vermesi ve bir kişiyi ya da hedef alması gerekir. Mobbingin kanıtlanmasında,aşağıdaki unsurlar önemli rol oynar:
İş yerinde mobbing bir veya birden fazla kişi tarafından bir kişiyi veya grubu sistematik olarak psikolojik ve/veya fiziksel olarak rahatsız etme, yıldırma, tehdit etme, dışlama ve benzeri davranışlara maruz bırakma durumudur. Mobbing iş yerindeki performans düşüklüğü, sosyal ilişkilerde bozulma ve iş ve okuldan uzaklaşma gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. İş yerinde mobbing sayılabilecek hâller şu şekilde sıralanabilir:
Psikolojik mobbing: Mağdurun kişisel özelliklerini, davranışlarını veya performansını hedef alan davranışlardır. Psikolojik mobbing davranışlarına örnek olarak şunlar verilebilir:
Alay etme, küfür etme, hakaret etme
Söylenti yayma, mağduru küçük düşürme
Mağduru görmezden gelme, dışlama
Mağduru yalnızlaştırma, izole etme
Mağdurun işini zorlaştırma, başarısızlığa uğratma
Fiziksel mobbing: Mağdurun fiziksel olarak zarar görmesine neden olan davranışlardır. Fiziksel mobbing davranışlarına örnek olarak şunlar verilebilir:
Mağdura vurmak, itmek, tekmelemek
Mağdurun eşyalarına zarar vermek
Mobbing davranışları iş yerindeki herhangi bir ortamda görülebilir. Mobbing yöneticiler, meslektaşlar veya astlar tarafından gerçekleştirilebilir. Mobbingin kanıtlanması için, mağdurun mobbinge maruz kaldığına dair yeterli delil sunması gerekir. Bu deliller, mağdurun şahsi beyanları, tanık ifadeleri, e-posta, mesaj, video gibi kayıtlar veya iş yerindeki uygulamalar gibi çeşitli unsurları içerebilir.