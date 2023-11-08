Mobbing nedir, ne anlama gelir? Mobbing davranışları nelerdir?

Mobbing mağdurlarda psikolojik sorunlar, düşük öz saygı ve depresyon gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Mağdurlar genellikle kendilerini yalnız, çaresiz ve umutsuz hissederler. Bu durum hem kişisel yaşamlarını hem de akademik veya mesleki başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Mobbinge maruz kalan bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığı ciddi şekilde zarar görebilir, hatta intihar düşüncelerine yol açabilir. Mobbingle mücadele toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bir konudur. Ebeveynler, öğretmenler, işverenler ve internet platformları, mobbingle mücadelede etkili bir rol oynayabilirler. Bilinçli ebeveynlik, çocukları internetin tehlikelerine karşı eğitmek ve duygusal zeka gelişimine odaklanmak mobbingle mücadelede ilk adımlardan biridir. Okullar ve iş yerleri, mobbingle mücadele politikalarını güçlendirebilir ve bu tür davranışları sergileyenleri caydırıcı önlemler alabilirler. Ayrıca internet platformları kullanıcıları korumak amacıyla daha etkili güvenlik önlemleri ve raporlama sistemleri oluşturabilirler.
Mobbing bir veya birden fazla kişi tarafından, bir kişiyi veya grubu sistematik olarak psikolojik ve/veya fiziksel olarak rahatsız etme, yıldırma, tehdit etme, dışlama ve benzeri davranışlara maruz bırakma durumudur. Mobbing iş yerinde, eğitim kurumlarında, aile ortamında ve diğer sosyal ortamlarda görülebilir. "Mobbing ne anlama gelir?" sorusu için kısaca şu yanıtı verebiliriz: Mobbing bir kişinin sürekli olarak başkalarını taciz etmesi, rahatsız etmesi veya aşağılaması anlamına gelir. Mobbingin temel özellikleri şunlardır:
Mobbing, ciddi bir sorundur ve mağdurun sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturabilir. Mobbinge maruz kalan kişiler, yardım almak için profesyonel destek alabilirler.
Mobbing günümüzde iş ve sosyal yaşamın bir parçası haline gelmiş olan insanların psikolojik ve duygusal sağlıklarını tehdit eden yaygın bir sorundur. Bu zararlı davranış biçimi genellikle bir kişinin diğerine sürekli, kasıtlı ve haksız eleştirilerde bulunması, aşağılayıcı ve küçümseyici davranışlar sergilemesi veya sürekli olarak izole etmesi şeklinde ortaya çıkar. Mobbing mağdurlarda düşük öz saygı, kaygı, depresyon ve hatta intihar düşüncelerine yol açabilecek ciddi psikolojik sonuçlar doğurabilir. Mobbing örnekleri şu şekilde sınıflandırılabilir:
Psikolojik mobbing: Mağdurun kişisel özelliklerini, davranışlarını veya performansını hedef alan davranışlardır. Psikolojik mobbing davranışlarına örnek olarak şunlar verilebilir:
Fiziksel mobbing: Mağdurun fiziksel olarak zarar görmesine neden olan davranışlardır. Fiziksel mobbing davranışlarına örnek olarak şunlar verilebilir:
Mobbing sadece bireyin değil, aynı zamanda organizasyonun da sağlığını olumsuz etkiler. İş performansında düşüşe, yüksek personel devir oranına ve genel bir hoşgörüsüzlük atmosferine yol açabilir. Bu nedenle, mobbingin farkında olunması, hem bireylerin hem de toplumun sağlığı açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu zararlı davranışları önlemek ve mağdurlara destek olmak için bilinçlendirme kampanyaları, eğitimler ve daha güçlü yasal düzenlemeler gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, insanlar arasındaki saygılı, destekleyici ve anlayışlı ilişkiler, sağlıklı ve mutlu bir toplumun temelini oluşturur.
Mobbing örnekleri genellikle iş hayatında görülür. Örneğin bir çalışanın sürekli olarak iş yerinde dışlanması, projelerden bilinçli olarak dışlanması veya yaptığı işin değersizleştirilmesi mobbingin belirgin örneklerindendir. Ayrıca patron ya da meslektaşlar tarafından yapılan aşağılayıcı ve küçümseyici yorumlar da mobbingin bir yansımasıdır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte siber mobbing adı verilen durumlar da artmıştır. Sosyal medya platformlarında e-posta yoluyla veya diğer dijital iletişim araçlarıyla yapılan tacizler, mağdurları rahatsız eden, tehdit eden ve hatta itibarlarını zedeleyen mesajlar içerebilir. Ayrıca mobbing bazen cinsiyet, ırk, din, cinsel yönelim veya engellilik gibi kişisel özelliklere dayalı olabilir. Bu tür bir mobbing mağdurların kimliklerine yönelik ayrımcı veya ırkçı davranışları içerir. Bu durumlar hem iş hem de sosyal ilişkiler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir ve mağdurları içine kapanık, güvensiz ve mutsuz hale getirebilir. Mobbingle karşılaşılan durumlar genellikle bir kişinin diğerine yönelik sürekli, istenmeyen ve zararlı davranışlar sergilemesiyle karakterize edilir. Mobbing örnekleri şunları içerebilir:
Bu durumlar mobbingin tipik örneklerindendir. Mobbing genellikle sürekli ve sistematik bir şekilde gerçekleşir ve kişinin psikolojik, duygusal ve fiziksel sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu tür davranışlarla karşılaşan kişilere, yasalar ve şirket politikaları genellikle koruma sağlar ve bu durumlar rapor edilmelidir.