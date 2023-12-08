MOSSAD'ın "çevrim için şebekesine" MİT darbesi! Para kasası: İlya ve Franklin... Dedektiflik şirketleri devreye girdi, araçlara çip takıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bedelini çok ama çok ağır öderler" sözleriyle çok sert çıktığı MOSSAD iddiası gündemdeki yerini koruyor. Bu sırada İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde, MOSSAD ile bağlantılı olarak Türkiye'deki Filistinli aktivistler ile İsrail'in Filistin politikasına muhalif kişilere yönelik suikast planı ve casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinden ayrıntılar ortaya çıktı.

CANLI KURYE İLE KAYNAKLARA PARA TRANSFERİ

AA'nın aktardığına göre iddianamede, iltisaklı kurumlardan iletilen bilgilerde; İsrail istihbarat servisinin, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla uzaktan kaynak temini, canlı kurye ile kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı kaydediliyor.

PARA KASASI: İLYA VE FRANKLIN

Öte yandan iddianamede MİT'in iddianameye giren tespitleri de dikkat çekiyor. Bu tespitlere göre MOSSAD, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmeye çalışıyordu. Kurulan "çevrim içi operasyon şebekesi" kapsamında bir bilgi ağı oluşturuldu. Bu ağın finansmanı "İlya" ve "Franklin" kod adlı istihbarat ajanlarından düzenli olarak sağlanıyordu.

Söz konusu şebeke, hedeflerine ait bilgilere ulaşmak için özel dedektiflik şirketlerini de devreye soktu. Birçok fotoğraf çekildi, ayrıca yakın takip için araçlara çip takıldı.

"KESİNLİKLE SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPILMIYOR"

Yine iddianamede yer alan, MİT'in savcılığa gönderdiği raporda yer alan değerlendirmeler ise şu şekilde:

İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi tarafından başta İsrail'in Filistin politikasına muhalif Filistinli aktivistler olmak üzere ülkemizdeki Ortadoğulu şahıslara ve anılanlarla bağlantılı vatandaşlarımıza yönelik çevrimiçi yöntemlerle istihbari faaliyet yürütüldüğü istihbar olunmuştur.

-Yapılan çalışmalardan İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi’nin; canlı kaynaklarıyla ilk teması GSM'lere kodlanan Telegram ve Whatsapp uygulamaları, sosyal medya hesapları, Linkedin, e-posta üzerinden sağladığı, irtibatı operasyonel Telegram ve Whatsapp uygulamaları üzerinden sürdürdüğü, kesinlikle görüntülü veya sesli görüşme yapmadığı,

-Kaynaklarına WhatsApp grubu kurma/yönetme, web sitesi kurma/yönetme, araştırma, biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, canlı takip, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma, para transferi, foto/video dokümante, darp/yaralama, soygun, operasyonel hat temini, Suriye ve Lübnan'da araştırma yapabilecek canlı kaynak temin etmenin yanı sıra siber faaliyetler kapsamında görevler verdiği,

-İşi parçalara bölerek istihbari faaliyetin hukuki takibini zorlaştırmayı ve görevi ifa eden kişinin işin mahiyetinden haberdar olmasını engellemeyi amaçladığı, yapılan işlerin çoğunlukla tek başına sakınca içermediği görünmekle birlikte adam kaçırma, tehdit/şantaj veya cinayet gibi eylemlerin altyapısını oluşturduğu,

-Yapılan işler karşılığındaki ödemeleri, takibi zor olan; uluslararası para transfer şirketleri, kripto paralar, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

MİT, AJANLARI TAKİBE ALDI

MOSSAD'ın faaliyetlerini tespit eden MİT, ajanların para trafiğini ve irtibatta oldukları isimleri takibe aldı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar birçok ilde operasyonun düğmesine basılmasıyla şüpheliler gözaltına alındı.





