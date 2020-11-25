Motosikletli kuryelerden müşterilere maske ve temassız ödeme çağrısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar paket servis ve gel-al sistemiyle çalışmaya başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte motosikletli kuryelerin de iş yükleri arttı. Motosikletli kuryeler, vatandaşlardan siparişlerini teslim alırken maske takmalarını ve temassız ödeme yapmalarını istedi. Sakarya’da motosikletli kurye olarak çalışan Samet Korkmaz, “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu hastalıkta elimizden geldiğince kurallara uymalıyız. İnsanlarımız sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle işler bize kaldı. Sabah erken saatlerde gelerek gece 12’ye kadar 2 arkadaşım ile müşterilimize hizmet ediyoruz. Hizmetimizi eldiven çift kat maske takarak gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Motosikletli kurye Efdal Çınar, “Biz müşterilere karşı dikkatli ve temkinli davranıyoruz. Temassız teslimat yapıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ve müşterilerimizden de bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz. Sadece müşterilerimizden değil bütün vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu virüsü alınan kurallara ve yasaklara uyarak yok edebiliriz" diye konuştu.