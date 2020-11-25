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Motosikletli kuryelerden müşterilere maske ve temassız ödeme çağrısı

25.11.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Motosikletli kuryelerden müşterilere maske ve temassız ödeme çağrısı

Koronavirüs önlemleri için restoranlardaki paket servis ve gel-al uygulaması sonrası motosikletli kuryelerin işinde artış yaşandı. Vatandaşların pandemi kurallara uymalarını isteyen kuryeler, sipariş veren kişilerin temassız ödeme yapmalarını ve maskeyle kapıya çıkmalarını istedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar paket servis ve gel-al sistemiyle çalışmaya başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte motosikletli kuryelerin de iş yükleri arttı. Motosikletli kuryeler, vatandaşlardan siparişlerini teslim alırken maske takmalarını ve temassız ödeme yapmalarını istedi. Sakarya’da motosikletli kurye olarak çalışan Samet Korkmaz, “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu hastalıkta elimizden geldiğince kurallara uymalıyız. İnsanlarımız sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle işler bize kaldı. Sabah erken saatlerde gelerek gece 12’ye kadar 2 arkadaşım ile müşterilimize hizmet ediyoruz. Hizmetimizi eldiven çift kat maske takarak gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Motosikletli kurye Efdal Çınar, “Biz müşterilere karşı dikkatli ve temkinli davranıyoruz. Temassız teslimat yapıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ve müşterilerimizden de bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz. Sadece müşterilerimizden değil bütün vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu virüsü alınan kurallara ve yasaklara uyarak yok edebiliriz" diye konuştu.

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‘MASKE TAKMALARINI RİCA EDİYORUZ’

Siparişleri pandemi kurallarına uygun bir şekilde müşterilere ulaştırdıklarını söyleyen motosikletli kurye Rumeysa Derya, “Pandemi kurallarına uyarak teslimat yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden de temassız ödeme yapmalarını ve kapıyı açarken maske takmalarını rica ediyoruz" dedi.

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‘BİZ DE RİSK ALTINDAYIZ’

Pandemi süresinde kuryelerin risk altında olduğunu dile getiren motosikletli kurye Devrim Bilal ise şöyle konuştu:
“Yapılan düzenlemeler ile getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle birlikte paket servis talepleri arttı. Hem siparişi teslim ederken hem de para üstü alırken müşterilerimize daha çok dikkat ediyoruz. Kuryeler olarak biz risk altındayız aslında. Bu yüzden de müşterilerimizden de aynı şekilde dikkat ve özveriyi bekliyoruz.”

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DHA

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