MSB: 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Irak’ın kuzeyinde 2 teröristin daha etkisi hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/jhNfm0OVYp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2022