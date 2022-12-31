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MSB: 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

31.12.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak’ta PKK’ya bir darbe daha vuruldu. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucunda 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MSB: 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Irak’ın kuzeyinde 2 teröristin daha etkisi hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."


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