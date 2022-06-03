HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

03.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pes! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettilerPes! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler
Arazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kameradaArazi anlaşmazlığı: 3 kişiyi acımadan böyle vurdu! Her saniyesi kamerada
Evlerine kapandılar! Yetkililerden o il için önemli uyarı: Dışarı çıkmayınEvlerine kapandılar! Yetkililerden o il için önemli uyarı: Dışarı çıkmayın
Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Peynir, yumurta ve çay... Canınız istemiyorsa doktora koşun

Yüzde yüz çalışıyor! Pas lekesini çıkarmak için sirke yetmez bir de...

Yüzde yüz çalışıyor! Pas lekesini çıkarmak için sirke yetmez bir de...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.