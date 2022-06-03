MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA





