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MSB acı haberi duyurdu! Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

15.12.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu! Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Hulusi Akar da şehit Yavuz için taziye mesajı paylaşarak, "Kahraman silah arkadaşımız 15 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Pençe Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA’da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şehadet haberi Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Haberi alan anne Zerrin Yavuz ve baba Sadık Yavuz, 27 yaşındaki oğulları Tunahan Yavuz’un cenazesini almak üzere Ankara’ya gitti.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehadet haberini sabah baba Sadık Yavuz ile birlikte alan aile dostları Cengiz Geçgil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Her gün annenin oğluyla telefonla konuştuğunu belirten Geçgil, “Öncelikle hepimizin, yurdumuzun, milletimizin başı sağolsun. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Anne baba ne zorlukları büyüttü Tunahan elimizde büyüdüler. Kardeşi var Efe Yavuz o da çok asker olmak istiyordu. Babası aynı şekilde emekli jandarma astsubay” dedi.

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Şehit Tunahan Yavuz’un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığına defnedilecek.

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Evin dışına bayraklar asılırken, taziye çadırlarının kurulması bekleniyor.

*Kaynak: DHA-İHA

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şehit Milli Savunma Bakanlığı

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