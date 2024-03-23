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  4. MSB acı haberi duyurdu! Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı şehit oldu

23.03.2024 19:55
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu! Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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