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MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı

25.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." notu düşüldü.


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