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  4. MSB'den açıklama geldi: Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi

MSB'den açıklama geldi: Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi

01.10.2023 22:34 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, sosyal medya hesabından 'Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz' ifadeleriyle duyurdu.

MSB'den açıklama geldi: Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklar ile bir hava harekatı gerçekleştirildiği ifade edildi. Ankara’da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin ardından bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedefin imha edildiği duyuruldu.

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK ve diğer terörist unsurlar etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Ekim 2023 saat 21.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahla Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”

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"BİR ANSIZIN İNLERİNDE VURDUK"

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı duyuruda; Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek!" ifadelerine de yer verdi.

(DHA)

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