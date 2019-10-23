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MSB'den son dakika Suriye açıklaması: Yeni bir harekata gerek kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 01:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, mutabakat kapsamında PKK/YPG’nin belirlenen bölgeden çekildiğini açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada 'Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

MSB'den son dakika Suriye açıklaması: Yeni bir harekata gerek kalmadı

ABD ile varılan mutabakat kapsamında YPG'ye verilen 120 saatlik süre dolmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG’nin belirlenen bölgeden çekildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"17 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı’na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de Sayın Cumhurbaşkanımız ile RF Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren RF ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı PKK YPG

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