MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MRybmRUQgH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





