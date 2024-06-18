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  4. MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

18.06.2024 10:37
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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terörist
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