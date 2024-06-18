MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2024
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MRybmRUQgH