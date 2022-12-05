HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

05.12.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parti binasında dilini delmişler! İşkence iddiasında şok 'zımba teli sökücü' detayı... İl başkanı dahil çok sayıda tutuklamaParti binasında dilini delmişler! İşkence iddiasında şok 'zımba teli sökücü' detayı... İl başkanı dahil çok sayıda tutuklama
Polislere bir adres verdi! Kan donduran manzara ortaya çıktıPolislere bir adres verdi! Kan donduran manzara ortaya çıktı
Selçuk Bayraktar’dan ‘Kızılelma’ paylaşımı: Zor tutuyoruz!Selçuk Bayraktar’dan ‘Kızılelma’ paylaşımı: Zor tutuyoruz!
Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı terörist msb

En Çok Okunan Haberler

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zam oranı netleşti

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zam oranı netleşti

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Öğrencilerin evine zorla girip kalmış! Bir il bu olayı konuşuyor...

Öğrencilerin evine zorla girip kalmış! Bir il bu olayı konuşuyor...

Sinsi bakteri çocukları hedef alıyor, 3 ayda 6 çocuğu öldürdü!

Sinsi bakteri çocukları hedef alıyor, 3 ayda 6 çocuğu öldürdü!

İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga!

İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga!

Önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler!

Önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler!

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.