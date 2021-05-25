MSB duyurdu: Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata millî unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata millî unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor.#AnadoluAnkası2021 pic.twitter.com/8Dca7qn3jm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021



