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  4. MSB duyurdu: Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı

MSB duyurdu: Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı

25.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı’nın başladığını duyurdu.

MSB duyurdu: Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata millî unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor" ifadeleri yer aldı.


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Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan

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