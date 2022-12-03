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MSB paylaştı! Testi başarıyla geçti: 2023'te...

03.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Roketsan tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk atışlı testini başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık yaptığı paylaşımda "MİDLAS 2023’te ilk kez İstanbul Fırkateyni’ne entegre edilerek Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek" dedi.

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleşti. Haberi sosyal medyadan duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “MİDLAS 2023’te ilk kez İstanbul Fırkateyni’ne entegre edilerek Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise “Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz" ifadelerini kullandı.

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"2023'TE İLK KEZ..."

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Roketsan tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nin (MİDLAS) ilk atışlı testinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “MİDLAS 2023’te ilk kez İstanbul Fırkateyni’ne entegre edilerek Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek. Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS’ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun” ifadelerinde yer verildi.

İSMAİL DEMİR: TEMEL TAŞLARINI DÖŞÜYORUZ

MİDLAS ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Demir, “Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. MİDLAS’ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023’te İstanbul fırkateynine entegre edilerek DzKK (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı) envanterine girecek” dedi.

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanlığı füze

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