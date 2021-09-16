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Müge Anlı'da 33 yıl sonra gerçekleşen mucize! Almanya'ya evlatlık verilen Alexander Vedat Mardinli ailenin oğlu çıktı

16.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşayan 4 çocuk babası 35 yaşındaki Alexander Schlıenbecker, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu. Anlı, 33 yıl önce ablasıyla birlikte İzmir’den evlatlık edinilen Alexander Schlıenbecker’in ailesini 2 dakika içinde buldu. Mardinli bir ailenin oğlu olduğunu öğrenen Alexander’in, 19 kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Almanya’da yaşayan 4 çocuk babası 35 yaşındaki Alexander Schlıenbecker, 20 Mayıs 1988 yılında kendisi 2, ablası ise 3 yaşındayken bir notla İzmir Konak’taki Mersinli Camiinin önüne bırakıldı.

''Bu çocukların isimleri Vedat ve Hülya’dır... Onları bu dünyada benden ve Allah’tan başka kimsesi yoktur. Onlarla 1 ay sokakta kaldım. Nereye çağrılsam da gerçekten aç kaldık. Birkaç gün ne yapacağımı bilmiyorum. Ben çok çaresizim. Çocuklardan biri erkek, diğeri kız. Türkçe bilmiyorlar. Kim onlara yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Allah’a şükürler olsun'' yazılı notla birlikte Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilen iki kardeşi, Alman karı koca Gerlinde ve Werner Schlienbecker çifti 14 Aralık 1988 tarihinde evlatlık edindi.

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MARDİNLİ AİLENİN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Almanya’da yeni bir isimle yeni bir hayata başlayan Alexander Schlıenbecker, yıllar sonra evlatlık edinildiğini öğrendi. Bu gerçekle uzun bir süre yaşayan Schlıenbecker, Türk arkadaşları aracılığıyla Müge Anlı’ya başvurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hikayesinden çok etkilendiği Alexander Schlıenbecker’in 33 yıldır ayrı kaldığı biyolojik ailesini dakikalar içinde buldu. Mardinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Schlıenbecker’in Ankara’dan yayına bağlanan babası Adil Yaman, maddi imkansızlıklar sebebiyle çocuklarını cami avlusuna bıraktığını, şu anda 11 çocuğu olduğunu ve adını Vedat koyduğu oğluna bir an evvel sarılmak istediğini söyledi.

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ANNESİ DE YAYINA BAĞLANDI

Duygusal anların yaşandığı programda, Vedat Yaman olduğu anlaşılan Alexander Schlıenbecker’in annesi Fatma Hanım da yayına bağlandı. Çocuklarını verdikten sonra şinden ayrıldığını başka bir kişiyle evlendiğini söyleyen Fatma Hanım, kendisinin de 8 çocuğu olduğunu ifade etti. Yıllarca aradığı ailesine yalnızca 2 dakikada ulaşan Vedat Alexander Schlıenbecker, ne duyduklarına ne de gördüklerine inanamadı. Program boyunca cümle kurmakta güçlük çeken Alexander Schlıenbecker, Müge Anlı’ya teşekkür ederken bir sonraki gün ekrana gelecek programda anne ve babasıyla yan yana gelmek istediğini belirtti.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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