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Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet iddiası

28.04.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 annesi Lütfiye Gündüz'ü arayan Müge Anlı'nın programında tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayına bağlanan bir kişi, Gündüz'ün öldürülüp mavi bir varilin içine konarak Kızılırmak'a atıldığını ileri sürdü.

Müge Anlı'da tüyler ürperten cinayet iddiası

Müge Anlı, 2013 yılında ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ü bulmak için araştırmalara başladı. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgili eski eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'ten şüpheleniliyor.

ESKİ EŞ VE SEVGİLİNİN SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Programda Lütfiye Hanım'ın para karşılığında başka erkeklerle birlikte olduğu ve parayı paylaşma konusunda eşi Duran Özdemir ve Nurullah Özdemir'in anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. İki adamın canlı yayındaki çelişkili sözleri ve Lütfiye Gündüz'ün Duran Özdemir'den boşanır boşanmaz ortadan kaybolması kafaları karıştırdı.

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"CESEDİNİ VARİLE KOYUP KIZILIRMAK'A ATTI"

Yıllardır aranan Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu ise Müge Anlı'nın programında kan donduran bir iddia ortaya attı. Hamurcu, Duran Özdemir'in kendisine, "Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar" dediğini söyledi.

Şaşkına çeviren sözlerine devam eden Nevzat Hamurcu, Duran Özdemir'in eski eşi için "Dirisinden ne hayır gördüm ki ölüsünden ne hayır göreceğim" dediğini ileri sürdü. İddialarının odağındaki Duran Özdemir ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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NE OLMUŞTU?

Nevşehir'de 2013 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybı Müge Anlı'da işleniyor. Kaybolduğunda 40 yaşında olan talihsiz kadınla ilgili şaşırtan iddialar ortaya atıldı. 8 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz, son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştü.Lütfiye Gündüz'ün üzerinden para kazandığı iddia edilen boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen Nurullah, korkunç iddiayı reddetti. Duran Özdemir, Nurullah'ı suçlarken, Nurullah da Duran Özdemir'i suçladı.

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cinayet Müge Anlı

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