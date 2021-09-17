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Müge Anlı’daki Vedat Alexander Şen olayı Türkiye gündeminde! 20 kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi

17.09.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Vedat Alexander Şen, 33 yıl sonra öz anne ve babasına kavuşma sevinci yaşadı. Canlı yayında gerçekleşen mucizenin ardından anne ve babasını bulan Vedat Alexander Şen, toplamda 20 kardeş olduklarını öğrenince şoke oldu.

Müge Anlı’daki Vedat Alexander Şen olayı Türkiye gündeminde! 20 kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi

Stüdyoya gelen Vedat Alexander Şen’in anne ile babası, oğlunu ve kızını neden bıraktıklarını anlattı. Vedat’ın öz annesiyle evlilik sürecini anlatan Adil Yaman, evlendiğinde henüz 17 yaşında olduğunu, annesinin de 11 yaşında olduğunu söyledi. İzmir’e iş aramaya giden babası Adil’in hikâyesini dinleyen Vedat, şaşkınlığını gizleyemedi. Vedat Alexander Şen olayı da tüm Türkiye’nin gündeminde yer aldı.

MÜGE ANLI’DAKİ VEDAT ALEXANDER ŞEN OLAYI NEDİR?

33 yıl sonra gerçek anne ve babasını bulan Vedat Alexander Şen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve babasıyla stüdyoda karşılaşan Vedat Alexander Şen, hikâyesini bizzat onlardan dinledi.

Stüdyoya gelen Vedat Alexander Şen’in anne ve babası, tüm gerçekleri canlı yayında paylaştı. Vedat’ın öz annesiyle evlilik sürecinden bahseden Adil Yaman, 17 yaşındayken, eşinin 11 yaşında olduğunu söyledi. Başlık parası vermemek için ilk başta annesiyle birlikte kaçtıklarını söyleyen Adil Yaman, sonra yakalandıklarını anlattı.

Müge Anlı’daki Vedat Alexander Şen olayı Türkiye gündeminde! 20 kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi

Babasının başlık parası için 8 milyon verdiğini ve olayın böyle tatlıya bağlandığını ifade eden Adil, sonrasında ağabeyinin evinde kalmaya gittiğini, askerden önce Vedat ve ablasının dünyaya geldiğini söyledi.

Vatani görevini tamamlayan Adil Yaman, iş aramak için İzmir’e gitti. Bir hafta sonra da ailesini alma umuduyla gittiği İzmir’de zorluk çekti. İşsiz ve beş parasız kalan Adil Yaman, ağabeyi, çocukları ve eşini İzmir’de karşısında görünce şoke oldu.

Müge Anlı’daki Vedat Alexander Şen olayı Türkiye gündeminde! 20 kardeşi olduğunu canlı yayında öğrendi

Ağabeyi, Adil’in eşini kendi ailesinin yanına bırakacağını, çocukları da Adil’e vereceğini söyledi. Bu durum karşısında şaşkına dönen Adil, Vedat’ı cami avlusuna bırakmak zorunda kaldı.

Vedat’ın öz annesiyle yolları ayrılan Adil Yaman, başka bir kadınla evlendi. Annesi de başka bir adamla hayatını birleştirdi. Annesinin 9, babasının da farklı eşlerinden 11 çocuğu oldu. Vedat, o gün cami avlusuna bırakılan ablasıyla beraber toplamda 20 kardeşli kocaman bir aile olduğunu canlı yayında öğrendi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

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