SON DAKİKA | Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 12.11 sıralarında olan depremin derinliği ise 6.89 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Marmaris'te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.







