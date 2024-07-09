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  4. SON DAKİKA | Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.07.2024 12:24
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Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamada Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bilgisi geldi.

SON DAKİKA | Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 12.11 sıralarında olan depremin derinliği ise 6.89 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Marmaris'te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.


Express


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deprem Muğla
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