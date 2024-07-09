SON DAKİKA | Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 12.11 sıralarında olan depremin derinliği ise 6.89 kilometre olarak ölçüldü.
Marmaris'te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-07-09
Saat:12:11:53 TSİ
Enlem:36.90361 N
Boylam:28.125 E
Derinlik:6.89 km
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