HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Muğla'da ilginç olay! Ölü taklidi yapan Akdeniz foku şaşkına çevirdi

Muğla'da ilginç olay! Ölü taklidi yapan Akdeniz foku şaşkına çevirdi

29.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde hareketsiz halde duran Akdeniz fokunun ölü sanan balıkçı yanına yaklaştığında ölü taklidi yaptığını anlayınca şok oldu.

Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkiinde kıyıya yakın bir mesafede balık avlayan bir grup balıkçı deniz içerisinde hareket etmeden duran Akdeniz foku ile karşılaştı.

Nesli tükenmekte olan ve koruma altında olan foku yanına yaklaşan balıkçı, fokun hareket etmemesinden şüphelenerek deniz dibi kamerasıyla Akdeniz fokunu çekmeye başladı. Bir müddet foku inceleyen ve kayıt altına alan balıkçı fokun hareket ettiğini görünce bir anda şok oldu. Dakikalarca hareketsiz bir şekilde duran fok bir anda bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI, GÖZDEN KAYBOLDU"

Görüntüleri çeken balıkçı ise normalde bu bölgede foklarla karşılaştıklarını ifade ederek “Biz balık tutarken uzaktan bizi izliyorlardı. İlk kez bu kadar yakınımızda gördük foku. Önce yaralı yada ölü zannettik yaklaşıp video çektik daha sonra hareket eden fok gözlerden kayboldu. Sağlık sorunu görülmüyordu, hiçbir yerinde yara yoktu. Ölü taklidi yaptı sonrada gözden kayboldu” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Cadde ortasında şaşkına çeviren görüntüCadde ortasında şaşkına çeviren görüntü
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.