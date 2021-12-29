Muğla'da ilginç olay! Ölü taklidi yapan Akdeniz foku şaşkına çevirdi

Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkiinde kıyıya yakın bir mesafede balık avlayan bir grup balıkçı deniz içerisinde hareket etmeden duran Akdeniz foku ile karşılaştı.

Nesli tükenmekte olan ve koruma altında olan foku yanına yaklaşan balıkçı, fokun hareket etmemesinden şüphelenerek deniz dibi kamerasıyla Akdeniz fokunu çekmeye başladı. Bir müddet foku inceleyen ve kayıt altına alan balıkçı fokun hareket ettiğini görünce bir anda şok oldu. Dakikalarca hareketsiz bir şekilde duran fok bir anda bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI, GÖZDEN KAYBOLDU"

Görüntüleri çeken balıkçı ise normalde bu bölgede foklarla karşılaştıklarını ifade ederek “Biz balık tutarken uzaktan bizi izliyorlardı. İlk kez bu kadar yakınımızda gördük foku. Önce yaralı yada ölü zannettik yaklaşıp video çektik daha sonra hareket eden fok gözlerden kayboldu. Sağlık sorunu görülmüyordu, hiçbir yerinde yara yoktu. Ölü taklidi yaptı sonrada gözden kayboldu” dedi.

(İHA)

