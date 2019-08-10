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Muğla'da helikopterle trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

Polis helikopteriyle yapılan denetimde, kuralları ihlal eden sürücüler bölgedeki ilgili ekiplere bildirildi - Muğla'nın turistik ilçelerinde kara yollarında yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi - Vali Esengül Civelek, polis ve jandarma uygulama noktalarında sürücülerin bayramını kutladı

Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, havadan helikopterle denetim yapılan Bodrum-Milas, Yatağan-Menteşe, Gökova-Marmaris-Köyceğiz kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, bölgedeki ilgili ekiplere bildirildi. Güzergahtaki trafik ekipleri de sürücüleri durdurdu.

Uygulama noktalarında denetim yapan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı.
Bayram süresince Bodrum ve diğer ilçelerinde devam edecek uygulamayla sürücülerin ve yolcuların dinlendirilmesi, trafikte daha rahat seyretmeleri amaçlanıyor.

Uygulamadan memnun olan sürücüler, ekiplere teşekkür etti.

- Trafik yoğunluğu görüntülendi

Kurban Bayramı arifesinde özellikle Bodrum-Milas karayolu ile Menteşe, Marmaris, Köyceğiz kara yollarında trafik yoğunluğu gözlendi.

Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde trafik ekipleri trafik akışının aksamaması için çaba gösterdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekipleri ile tatil için bölgeye gelen ziyaretçilerin bayramlarını kutladı.

Milas-Bodrum kara yolunda konuşlanan ekiplerce kontrol noktasına davet edilen araçtaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Vali Civelek, bayramın huzur içerisinde geçmesi için il genelinde trafik denetimi yapıldığını ifade etti.

Trafikte emniyet kemeri kullanmanın önemine dikkati çeken Civelek, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı sağlık mutluluk ve huzur içerisinde geçirmelerini diliyoruz. Bayram nedeniyle artan trafikte, trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması için ilimiz genelinde trafik denetlemelerinde bulunuyoruz. Sürücülerimize, yolcularımıza trafik kurallarına uyulması gerektiğini, kemer takmalarının çok önemli olduğunu hatırlatıyoruz." dedi.

Kontrol noktasında denetime tabi tutulan vatandaşlara, Muğla Valisi Esengül Civelek ve protokol üyeleri tarafından "Kemerin ses getirsin", "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganlarıyla başlatılan kampanya broşürleri dağıtıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Kurban Bayramı öncesi başlatılan denetimlerin bayram sonuna kadar en üst seviyede süreceğini, helikopter ve drone denetimlerinin de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Öte yandan polis helikopterinden yapılan denetimler, AA kameralarınca görüntülendi.

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